В Беларуси смартфон научили сканировать чеки и возвращать Tax Free 3 24.09.2018, 20:24

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Требуется лишь два клика, чтобы передать информацию о покупках, сумму возврата и подтверждение пересечения границы.

В Минске при поддержке «Приорбанка» прошел FinTech Global Hackathon – более 100 разработчиков в течение 48 часов работали над своими проектами, передает belmir.by.

Наибольший интерес привлекли умный «сканер» чеков, приложение для персонального документооборота с госорганами, сервис по поиску людей на разовую работу и финансовая игра для детей.

Всего над концептами трудились 12 команд, в которые вошли программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики и финансисты. Разработчикам надо было предложить неординарные идеи использования IT-технологий в финансовой сфере.

Среди основных направлений – мобильные платежи, банковское обслуживание, управление активами и электронный документооборот. Многие проекты были посвящены блокчейну, хотя, как отметили эксперты, эта тема сейчас «перегрета».

Первое место заняла команда HotSpot с приложением по учету личных расходов. Программа распознает покупки пользователя, сканируя чеки смартфоном и группируя затраты по категориям.

Если в других приложениях данные нужно вносить вручную, то белорусская разработка делает это самостоятельно – надо лишь поднести чек к камере телефона. В перспективе решение можно интегрировать в карты лояльности сетей магазинов.

Победители представят Беларусь на международной конференции Slush, которая пройдет в Хельсинки в начале декабря. Кроме того, они примут участие в Venture Day, который состоится в Минске весной 2019 года.

В ближайшее время команда начнет дорабатывать свой проект вместе с «Приорбанком» и другими менторами, чтобы представить в Финляндии готовый продукт.

«На этом хакатоне мы увидели много интересных идей и талантливых команд. Но все же победители создали действительно уникальный продукт, – убежден начальник отдела инноваций «Приорбанка» Сергей Герасимович.

По его словам, это решение имеет все шансы выйти на международный рынок и позволит автоматизировать ввод расходов не только в Беларуси, но и в других странах.

На втором месте – команда DC Base, решившая упростить электронный документооборот с госорганами. Вместо распечатки бумажных документов она предлагает использовать смартфон, который создаст и перешлет цифровые копии паспорта, страховки и справок.

В частности, таким способом можно подготовить и отправить документы для возврата денег по Tax Free после шопинга в других странах.

Требуется лишь два клика, чтобы передать информацию о покупках, сумму возврата и подтверждение пересечения границы. Причем деньги поступают на счет уже через пару минут.

Третье место разделили сразу четыре команды. Одна из них предложила компаниям избегать «кассового разрыва» с помощью банковских продуктов (кредитов, овердрафтов и др.).

Другие разработчики представили сервис по поиску людей на разовые работы, причем система берет на себя оформление документов и проведение платежей.

Еще один проект – телеграм-бот, который помогает оформить ИП, выбрать оптимальную систему налогообложения и пройти регистрацию.

Также была предложена платформа для инвесторов и трейдеров, которая работает на смарт-контрактах и решает проблему рисков.

Специальный приз от Нацбанка получила команда Sandbox-Z с концептом финансовой игры. Их некоммерческий проект призван научить младшеклассников и подростков рационально обращаться с финансами.

И речь не только о наличных: в игровой форме дети смогут изучить основные финансовые инструменты банков и самостоятельно их освоить.

Финтех-хакатон прошел при поддержке «Приорбанка» с участием европейских компаний. Так, здесь присутствовали представители Raiffeisen Bank International, который развивает в Вене финтех-акселератор Elevator Lab и готов поддерживать белорусские стартапы.

В первую очередь банк интересуют уникальные и хорошо масштабируемые проекты, которые можно внедрить в разных европейских странах.