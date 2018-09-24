Дарья Домрачева сменила биатлон на карате 23 24.09.2018, 21:22

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Фото: belta.by

Четырехкратная олимпийская чемпионка приняла участие в тренировке по карате.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева приняла участие в тренировке по карате в проекте Bright Team. Занятие проводилось в зале кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки Белорусского государственного университета физической культуры под руководством мастера боевых искусств, обладателя второго дана по карате, семикратного чемпиона страны Андрея Гриневича. После интенсивной разминки участников тренировки познакомили с основами карате.

- Этот вид спорта входит в программу II Европейских игр, но немногие знают, что карате будет представлено и на Олимпийских играх в Токио. Мне очень понравилось, как проходило занятие: все интенсивно, некоторые упражнения, на мой взгляд, были бы полезны для биатлонистов. Буду рада, если меня пригласят принять участие в тренировках и по другим вида спорта, — цитирует Домрачеву БелТА.

Вместе с Дарьей Домрачевой на татами сегодня вышли Тео, Анна Шалютина, ведущий Евгений Булка и другие представители шоу-бизнеса. Поддержали звезд и представители фонда. Заместитель директора фонда Анатолий Котов отметил, что дирекция намерена и далее проводить подобные тренировки по различным видам спорта.