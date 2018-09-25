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Бобруйчанка обыграла знатоков в воскресном выпуске «Что? Где? Когда?»

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  • 25.09.2018, 11:05
  • 1,266
Екатерина Новикова

Она не первый раз отправляет вопросы на легендарную игру, но выигрывает – впервые.

Екатерина Новикова рассказала «Вечернему Бобруйску», что уже несколько лет отправляет вопросы на эту игру. Ее вопрос прошел в эфир игры российского элитарного клуба знатоков впервые и сразу же выиграл.

Сама Екатерина узнала о выигрыше своего вопроса только после звонка журналистов.

Для нее это стало очень приятным сюрпризом. Также Екатерина немного сомневалась – ведь как раз ту воскресную игру она еще не смотрела. Кроме того, после выигрыша она решила, что будет продолжать участвовать:

– Победа стала для меня стимулом. Обязательно буду посылать еще вопросы

Девушка выиграла 60 000 российских рублей. Что делать с выигрышем, еще не решила.

Екатерина рассказала, что специально она никогда не придумывает вопросы:

– Просто я любознательный человек. Много читаю, могу углубиться в интересную мне тему.

Екатерина рассказала, что высказывание Коко Шанель, которое и стало основой ее вопроса, она прочла в сборнике цитат великих людей.

Проверьте, сможете ли вы ответить на этот вопрос:


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