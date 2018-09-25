Китай высмеял тактику России на учениях «Восток - 2018» 6 25.09.2018, 11:15

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Фото: Reuters

Китайские медиа стали на острие атаки на боеспособность ВС РФ.

Как известно, в России завершились самые масштабные учения со времен советских “Запад-81”, призванных тогда запугать НАТО мощью советской армии, “Восток-2018”, которые в этот раз были призваны запугать всех. В том числе и страны, официально считающиеся дружественными России. В данном случае я имею ввиду Китай, пишет блогер zloy_odessit в ЖЖ.

Что примечательно, подразделения НОАК (Народно-освободительной армии Китая) также приняли участие в этих грандиозных учениях, и вместо трепета и восхищения подчеркнули ряд важных моментов, которые с удовольствием который день подряд обсуждают в китайской медиа-сфере. Помня то, как китайская пропаганда любит обсуждать недостатки своих северных соседей, не удивительно, что “Восток-2018” стал не столько триумфом российской армии в глазах китайцев, сколько демонстрацией неполноценности.

Так, многочисленные государственные китайские медиа, такие как CCTV, обратили внимание то, что российские коллеги в ходе учений использовали тактику меняющегося танкового строя – “вращение танков”. Китайцы подчеркнули, что аналогичную тактику использовали войска СССР в ходе учений “Запад-81”, а, следовательно, за 37 лет в методичках танковых экипажей ничего не поменялось.

Кроме того, китайцы отметили и наличие на учениях морально устаревших Т-62, о наличии которых на гибридных маневрах я писал в статье "Т-62 снова в строю, или что забыли “пенсионеры” на “Востоке-2018”. Поначалу китайцы не могли понять, зачем применяются настолько устаревшие модели танков, но потом поняли, что предназначены они для изматывания условного врага.

То есть, в обороне, для задержки наступления противника, использовались именно Т-62, а в наступательных операциях россияне применяли модернизированные Т-72Б3. По сути, экипажи Т-62 можно смело назвать смертниками, что вполне вписывается в современную концепцию российской армии.

Китайские эксперты также отметили, что их подразделения обладали значительно большей маневренностью, благодаря разделению бригад на средние и тяжелые. К первым относятся бригады, оснащенные максимум восьмиколесными ББМ, а ко вторым бригады, на вооружении которых стоит гусеничная техника, в том числе и танки Тип 99, которые, к слову сказать, китайцы назвали лучше российских Т-72Б3, хотя и их НОАК уже меняет на более современные.

В свою очередь российские бригады значительно уступали китайцам по манёвренности и эффективности, и использовали тактику изнеможения противника, опять же, применяя танки Т-62 и Т-72Б3, что так же соответствует концепции времен СССР. Однако такая тактика полностью нивелируется при задействовании артиллерии, которая осуществляет прикрытие мобильных средних бригад.

Китайские эксперты отметили, что если бы в реальных условиях Россия применила бы подобную тактику против средних бригад НОАК, её потери бы были бы колоссальными.

Что ж, прекрасный пример совместных учений двух стран с геополитическими амбициями, испытывающих с одной стороны паническую настороженность, а с другой реваншистский аппетит к территориям соседки. Китайцы подчеркнули для себя много особенностей ВС РФ, а если быть откровенным, то достаточно было одной – за прошедшие десятилетия в тактике россиян, на поле масштабных сражений, мало что поменялось со времен “Запада-81”.

Как это использует дружественный сосед? Время покажет. Но то, что именно китайские медиа стали на острие атаки на боеспособность ВС РФ, вскрывая неприятные подробности о КПД оной, сразу после совместных учений двух братских стран, уже говорит о многом.