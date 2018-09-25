Поклонники «Игры престолов» смогут побывать в Винтерфеле и Королевской гавани 25.09.2018, 14:06

Канал HBO сделает съемочные площадки шоу музеем.

В Северной Ирландии несколько съемочных площадок сериала "Игра престолов", которые стали источником спойлеров, станут туристическими достопримечательностями. Такое решение принял телеканал HBO, сообщает Variety, пишет segodnya.ua.

По информации СМИ, поклонники телешоу смогут побывать в Винтерфеле, Черном замке и Королевской гавани, а также совершить экскурсию по павильонам Linen Mill Studios. Ожидается, что развлекательный комплекс под названием Game of Thrones Legacy откроется уже в 2019 году. По заверениям HBO, "по размаху и масштабу это будет больше, чем кто-либо мог себе представить".

Кроме того, в каждом из замков будут выставлены костюмы, оружие, доспехи, модели и другие экспонаты и реквизит, связанные с работой над сериалом. Кроме того, планируется установить на всех площадках различное интерактивное оборудование, погружающее посетителей в мир "Игры престолов" и ее съемок.

HBO уже активно работает с министерством по туризму Северной Ирландии над составлением туристического маршрута и его продвижением. Ожидается, что он привлечет в страну еще больше туристов и, соответственно, денег.