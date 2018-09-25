Названа лучшая одежда осени 25.09.2018, 17:40

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Фото: @mariecher

Эксперты моды назвали самое удачное сочетание в одежде для осени 2018 года.

Речь идет о комбинации удлиненного оверсайз-жакета и сапог в ковбойском стиле, которые могут быть любой длины и расцветки. Как пишет lenta.ru, oб этом сообщает InStyle.

Многие люксовые и масс-маркетовые бренды представили это сочетание в своих осенне-зимних коллекциях, и оно стало трендом у знаменитостей и модных блогеров.

Пиджак свободного кроя и сапоги-казаки порекомендовали носить с получившими популярность летом велосипедками, а также вязаными платьями и кожаными брюками.

В августе стилисты составили список из десяти самых главных вещей, которые необходимо приобрести к осени. На первом месте оказался утепленный клетчатый жакет оверсайз, а на втором — классическая плиссированная миди-юбка темных оттенков.