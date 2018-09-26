Активист из Гродно: Милиционеры сфальсифицировали протокол 26.09.2018, 19:13

Николай Соляник ожидает рассмотрения кассационной жалобы.

Активист из Гродно Николай Соляник подал кассационную жалобу на постановление судьи Елены Петровой, которая оштрафовала его на 5 базовых величин, что составляет 122 рубля 50 копеек, сообщает гродненская «Весна».

4 сентября текущего года по статье 17.1 КоАП в суде Ленинского района Елена Петрова признала Соляникa виновным. Постановлением было определено, что Николай Соляник якобы 5 июля 2018 года «нецензурно ругался», «кричал» и «хотел драться с медицинским персоналом».

Николай Соляник в жалобе доказывает, что протокол об административном правонарушении, которое он якобы совершил, сфальсифицирован сотрудниками милиции. На самом деле в то время, когда он лежал в больнице, сотрудники милиции фактически украли его вещи - полосатую робу, в которой он хотел провести флешмоб. Соляник также утверждает, что в этой робе была крупная сумма денег.

Рассмотрение кассационной жалобы Николая Соляника состоится в областном суде 9 октября.