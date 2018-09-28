Режим коллективного идиота 9 Ирина Халип

28.09.2018, 7:52

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ИРИНА ХАЛИП

Как вербует КГБ.

Следственный комитет снова «включил» коллективного идиота. Это с ним часто случается – точнее, всякий раз, когда его спикеры открывают рот. На этот раз поводом включить идиота стало признание журналиста tut.by Дмитрия Бобрика в том, что его завербовали.

В среду вечером Дмитрий рассказал на своей странице в Фейсбуке, как 7 августа после обыска его увезли в следственный комитет, как угрожали, давили, шантажировали и вынудили подписать бумаженцию о сотрудничестве. На следующий день следственный комитет устами спикерши ответил: «Самая короткая небылица. Следственный комитет завербовал».

Да ладно вам, следственные комитетчики, идиотами и идиотками прикидываться! Хватит жеманно плечиками поводить и глазками невинно хлопать: мол, мы же оперативщиной не занимаемся, нам агенты без надобности, у нас тяжелая сидячая работа, варикоз и геморрой, а эти безграмотные журналисты бредовые байки сочиняют. Да нет же, журналисты ничего не сочиняют. Они вообще не о вас. Вы просто ключи от хаты кагэбэшникам трусливо отдаете по первому требованию, вот и все. А дальше – все просто. Привозят человека на допрос, а в кабинете следователя сидит некий Иван Иваныч, часто с Петром Петровичем – и вместо допроса начинаются угрозы и давление, и человека пинками подталкивают к простому выводу: хочешь жить – подпиши, иначе жизни тебе не будет. Так что не нужно рассказывать, что вы тут ни при чем. Если все это происходит на вашей территории – очень даже при чем.

Хочу напомнить, что уголовное дело о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года официально вообще вело управление предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома. При этом мы все ни одного милиционера или милицейского следователя за полгода и в глаза не видели. Увидели только тогда, когда нас начали в суды доставлять: конвойные были милицейскими. И формально КГБ вообще не имел никакого отношения к нашему уголовному делу. А теперь вспомните, сколько народу потом призналось – громко или полунамеками, добровольно или вынужденно - в подписании бумаг о сотрудничестве с КГБ?

Впрочем, даже в тюрьму не нужно садиться, чтобы они пришли. Они приходят на работу и в деканаты университетов, в ЦИП на Окрестина и в кабинеты следователей. СК – лишь одна из их многочисленных «баз». И их можно понять: если бы всех, кого КГБ собирается завербовать, вызывали туда повестками, то очередь перед зданием каждый день растягивалась бы на несколько кварталов, как за колбасой в СССР. Так что они не вызывают, а приходят сами. Вопрос в том, кто их пустит в свой рабочий кабинет в рабочее время и согласится сгонять за пивком и погулять на улице, пока оперативник будет, по-хозяйски развалясь в чужом кресле и за чужим столом, угрожать пришедшему в этот кабинет по совершенно другому поводу. К сожалению, почему-то все соглашаются.

Но нет пределов совершенству, и если, к примеру, у арестованного или студента-активиста хватает сил и смелости отказать им, это не значит, что они не придут снова. Я не удивлюсь, если завтра вербовать начнет управдом. Или сантехник. Кстати, у огромного количества людей власти и рычагов давления побольше, чем у кагэбэшников. Или подписывай – или унитаз не починю, так и будет течь к соседям. Тут уж и в самом деле задумаешься. Или, к примеру, божий одуванчик в регистратуре поликлиники протягивает тебе бумажку: талончик только в обмен на сотрудничество с КГБ. А дальше – «одно окно», ЖЭС, налоговая инспекция, водительская медкомиссия, да что там – касса в супермаркете. Или подписывай, или хлебушка не купишь. Впрочем, зря я так расфантазировалась – отличный проект для КГБ получился. Посадить в каждое учреждение по кагэбэшнику со стопкой бумаг. И план по завербованным будет выполнен и перевыполнен, как в тридцать седьмом, и штат можно раздувать до бесконечности, пристраивая на госслужбу со всеми привилегиями сватов и кумовьев.

Вот только следственному комитету тогда уж точно будет не прорваться на свои рабочие места – их окончательно оккупируют для вербовки. Так что, вместо того чтобы высказываться, займитесь делом, граждане следователи, пока еще есть такая возможность. Хоть кубик Рубика соберите, что ли.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org