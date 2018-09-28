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В Евросоюзе построят суперкомпьютер за миллиард евро

  • 28.09.2018, 19:28

Европейский вычислительный центр откроется в Люксембурге в ноябре нынешнего года.

В Европейском Союзе появится свой суперкомпьютер стоимостью более чем в 1 миллиард евро. Соответствующее предложение Еврокомиссии страны ЕС одобрили в пятницу, 28 сентября, сообщили «Немецкой волне» в Брюсселе. По данным Еврокомиссии, в ноябре нынешнего года в Люксембурге откроется европейский вычислительный центр. В его создании участвуют 24 страны, в том числе Норвегия, не являющаяся членом ЕС.

На реализацию проекта 485 миллионов евро поступит из бюджета ЕС, 400 миллионов выделят страны-участницы, еще 400 миллионов поступит от частных компаний. На эти средства приобретут два суперкомпьютера, которые будут относиться к пятерке самых мощных в мире, и два других компьютера, входящих в мировой топ-25. Вычислительный центр в Люксембурге будет соединен в единую сеть с суперкомпьютерами в странах Европы.

Самые мощный суперкомпьютер в мире построен в США. В июне был запущена машина, получившая название Summit. Она создана в американской национальной лаборатории Оук-Ридж. Мощность компьютера достигает 200 петафлопс или 200 тыс. триллионов вычислений в секунду. До этого на вершине мирового рейтинга находился китайский Sunway TaihuLight с показателем в 93 петафлопс. Самый мощный немецкий суперкомпьютер Juwels находится в Юлихском исследовательском центре на западе страны. Его мощность - 6,2 петафлопс. В мировом рейтинге топ-500 Juwels занимает 23-е место.


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