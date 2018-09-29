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«Дай Дарогу!» выступили в Минске под бело-красно-белыми флагами

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  • 29.09.2018, 16:27
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Брестская группа презентовала новый клип.

Брестские панки «Дай Дарогу!» 28 сентября выступили с большим концертом в честь седьмого дня рождения минского клуба Re: public и презентовали новый клип, пишет «Новы час».

На разогреве играли ребята из "Без Билета" с космической программой. Тексты песен «Дай Дарогу!» Поднимают многие проблемы, которые касаются почти каждого белоруса. Это и призыв в армию, поиск работы, низкие зарплаты и т.д.

Фото: novychas.by

На этот раз музыканты презентовали клип на песню «Помоги». Герой видео пишет письмо на имя Лукашенко и просит помощи в приобретении квартиры, но делает гениальное научное изобретение. Получился сильный социальный ролик с элементами фантастики.

Фото: novychas.by

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