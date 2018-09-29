Названы 20 самых кассовых актеров в истории кино 29.09.2018, 17:04

В звездную двадцатку вошли актеры, фильмы с участием которых достигли небывалого успеха.

Киноиндустрия развивается очень стремительно, некоторые фильмы собирают в мировом прокате более миллиарда долларов. Но кто те актеры, которые зарабатывают благодаря своей мастерской игре больше всего?

Эксперты портала Digital Spy (перевод - «Новое время») представили рейтинг самых кассовых актеров в истории кинематографа. В звездную двадцатку вошли актеры, фильмы с участием которых достигли небывалого успеха.

Список основан исключительно на кассовых сборах в США и включает суммарный заработок актера, количество фильмов, в которых он снялся, и название самой прибыльной картины.

Топ-20 самых кассовых актеров всех времен:

20. Дуэйн Джонсон

Всего: 3,379 миллиарда долларов

Количество фильмов: 29

Самый кассовый фильм: Джуманджи: Зов джунглей

19. Гэри Олдман

Всего: 3,434 миллиарда долларов

Количество фильмов: 41

Самый кассовый фильм: Темный рыцарь

18. Майкл Кейн

Всего: 3,440 миллиарда долларов

Количество фильмов: 60

Самый кассовый фильм: Темный рыцарь

17. Вин Дизель

Всего: 3,493 миллиарда долларов

Количество фильмов: 23

Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности

16. Дон Чидл

Всего: 3,564 миллиарда долларов

Количество фильмов: 35

Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности

15. Брэдли Купер

Всего: 3,626 миллиарда долларов

Количество фильмов: 27

Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности

14. Иэн МакКеллен

Всего 3,654 миллиарда долларов

Количество фильмов: 32

Самый кассовый фильм: Красавица и Чудовище

13. Джонни Депп

Всего: 3,687 миллиарда долларов

Количество фильмов: 48

Самый кассовый фильм: Пираты Карибского моря: Месть Салазара

12. Идрис Эльба

Всего: 3,688 миллиарда долларов

Количество фильмов: 32

Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности

11. Стэнли Туччи

Всего: 3,776 миллиарда долларов

Количество фильмов: 55

Самый кассовый фильм: Красавица и Чудовище

10. Эдди Мерфи

Всего: 3,811 миллиарда долларов

Количество фильмов: 39

Самый кассовый фильм: Шрек 2

9. Том Круз

Всего: 3,996 миллиарда долларов

Количество фильмов: 40

Самый кассовый фильм: Война миров

8. Энтони Дэниэлс

Всего: 4,041 миллиарда долларов

Количество фильмов: 9

Самый кассовый фильм: Звездные войны: Пробуждение силы

7. Энди Серкис

Всего: 4,358 миллиарда долларов

Количество фильмов: 26

Самый кассовый фильм: Звездные войны: Пробуждение силы

6. Скарлетт Йоханссон

Всего: 4,386 миллиарда долларов

Количество фильмов: 42

Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности

5. Морган Фриман

Всего: 4,522 миллиарда долларов

Количество фильмов: 63

Самый кассовый фильм: Темный рыцарь

4. Том Хэнкс

Всего: 4,606 миллиарда долларов

Количество фильмов: 48

Самый кассовый фильм: История игрушек 3

3. Роберт Дауни-младший

Всего: 4,960 миллиарда долларов

Количество фильмов: 55

Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности

2. Харрисон Форд

Всего: 4,964 миллиарда долларов

Количество фильмов: 42

Самый кассовый фильм: Звездные войны: Пробуждение силы

1. Сэмюэл Л. Джексон

Всего: 5,756 миллиарда долларов

Количество фильмов: 74

Самый кассовый фильм: Мстители: Война бесконечности