Гомельчанин показал, куда идет «дорожный налог» 1 29.09.2018, 20:06

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В Светлогорском районе гомельчанин въехал в яму и остался без колес.

На трассе Светлогорск — Мозырь гомельчанин с коллегами чудом уцелел: Mazda въехала в яму и осталась без колес, пишет gomel.today. «Это чудо, что машина не вылетела и не перевернулась с такими повреждениями», — уверена Алена, жена водителя.

В тот вечер Сергей ехал в командировку, в машине находилось 4 человека, которым, к счастью, удалось избежать трагедии. Выехав на трассу, сразу стало ясно — ехать тут небезопасно: вся дорога была в больших ямах. Водитель тут же сбросил скорость и начал объезжать «препятствия», но вскоре удача ему изменила.

«Штук пять таких ям объехал, в шестую влетел, — рассказал Сергей. — Почувствовал толчок, сразу вышел посмотреть, а там пробито два колеса, резина восстановлению не подлежит, по дискам, стойкам, амортизаторам и стаканам вопрос, требуется экспертиза».

Время было не очень позднее, примерно 20.40. Машин ехало много, однако никто не остановился помочь. «Только цыгане остановились, предложили запаску, но по болтам она не подошла», — с разочарованием отметил Сергей.

Однако опускать руки он не намерен и будет делать все, что в его силах, чтобы виновные были наказаны. Для начала он собирается идти в страховую. Если не помогут — отправиться к независимым экспертам. Также Сергей планирует обратиться напрямую к дорожникам. Если в компенсации откажут, будет вынужден идти в суд.