Куда пойти и что посмотреть в Минске в октябре 29.09.2018, 20:59

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Несколько интересных идей.

Особенность октября — большинство событий и праздников перемещается с улицы под крышу, но их количество и привлекательность не уменьшается, пишет planetabelarus.by.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ

В этот день в 1931 году в итальянском городе Флоренции провели международный конгресс сторонников движения по защите природы. Участники тогда и приняли решение — 4 октября во всем мире отмечать этот день.

Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена ко дню памяти о Франциске Ассизском, которого считают в католической традиции покровителем животных. Его образ является воплощением сострадания, милосердия и смирения. Если у вас есть домашние питомцы – побалуйте их чем-то вкусненьким.

Если нет – можете сходить, например, в Музей кота, где до 30 ноября проходит выставка «Кот и осень».

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

7 октября, то есть в первое воскресенье месяца в Беларуси празднуют День учителя.

И это прекрасный повод вспомнить своих наставников, сказать им спасибо за их тяжелый труд, поздравить бывших или настоящих педагогов.

РОК ЗА ЖИЗНЬ

7 октября фестиваль «Рок за жизнь», приуроченный ко Всемирному дню борьбы против смертной казни, пройдет уже в третий раз. Чтобы поддержать введение моратория на высшую меру в нашей стране, популярные группы Nizkiz, «Петля Пристрастия», «Мутнаевока», а также победители конкурса знаменитого фестиваля «Басовище» двух последних лет, SnopSnoŭ и Teleport, сыграют 7 октября в минском клубе Re:Public. Всемирный день борьбы против смертной казни отмечается 10 октября. Сторонники движения выступают против смертной казни во всех случаях без исключения, независимо от характера преступления, характеристик преступника и способа, которым государство лишает жизни осужденного. Смертная казнь нарушает право на жизнь, провозглашенное во Всемирной декларации прав человека.

Где: Минск, клуб Re:Public

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮРИЯ БАШМЕТА

Пройдет в Минске уже в тринадцатый раз.

По приглашению художественного руководителя фестиваля, известного белорусского пианиста и дирижера Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира.

Открытие фестиваля состоится 10 октября в 20 часов в Большом зале Белгосфилармонии.

На концерте выступят обладатели премии «Грэмми» камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета. Солисты вечера – Вадим Репин, Юрий Башмет и Ростислав Кример.

Вадим Репин выступит на уникальной скрипке Страдивари 1733 года, которая называется «Rode». На сегодняшний день она является одной из самых дорогих скрипок мира и стоит миллионы долларов. Но кроме стоимости и возраста, у этого инструмента есть своя неповторимая история и по-настоящему уникальный звук, который особенно интересно услышать в исполнении выдающегося скрипача, которого в свое время Иегуди Менухин назвал самым совершенным скрипачом из тех, что ему довелось услышать.

В день открытия фестиваля запланировано и совершенно невероятное событие. Мировая премьера концерта для альта и фортепиано с оркестром, посвященная Юрию Башмету и Ростиславу Кримеру, которая будет впервые исполнена именно на фестивале самими главными героями. Произведение называется «Ландшафты исчезающей памяти (Мастера Арнольта Шлика)», а написано оно белорусским композитором Валерием Вороновым.

Юрий Башмет в этот вечер также продирижирует знаменитые произведения Бетховена и Шуберта в переложении для струнного оркестра величайшего симфониста Густава Малера. Quartetto serioso фа минор соч. 95 и «Смерть и девушка».

Где: Белгосфилармония, Минск, пр-т Независимости, 50

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ GRAND FASHION WEEKEND

13-14 октября пройдет первый в Беларуси семейный фестиваль Grand Fashion Weekend. Это новый формат проведения выходных в атмосфере, где царит красота, сплоченность и семейный уют.

В программе:

— Beauty зона для женщин и мужчин (мастер-классы по подбору косметики и средств для ухода, уникальные косметические бренды и специальные скидки только для гостей фестиваля);

— Fashion зона для мужчин и женщин (известные бренды и дизайнеры, которые представят осенние коллекции в рамках модного шоу-рума, стильные модные показы и Fashion инсталляции, бесплатные консультации стилистов-имиджмейкеров);

— Wellness зона (спа-шоурум с презентацией программ: Gentleman only и Lady secret, бесплатные консультации диетологов);

— Sport зона (бесплатные тренировки, индивидуальные консультации от известных тренеров, составления программ тренировок, мастер-классы от белорусских спортсменов);

— Business зона (уникальные мастер-классы, выступления известных спикеров);

— Food&Drinks зона (авторские коктейли, лучшие кондитеры с мировым именем, самые вкусные сеты от известных заведений нашего города).

Кроме этого, предполагаются конкурсы, в том числе и Top of Belarus-2018 — мероприятие конкурсного типа, основанное на голосовании потребителей. Она определяет общественное признание лучшего товара или услуги с присвоением по итогам отбора звания победителя в соответствии с утвержденными номинациями.

Где: Минск, ул.Филимонова, 24

ВЫСТАВКА «МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО»

12-14 октября состоится 6-я специализированная выставка товаров и услуг для мам и детей «Материнство и Детство».

Это центральное выставочное событие, для всех молодых и будущих мам, а также для компаний-поставщиков и производителей продукции и услуг в теме беременности и ухода за детьми. Это ежегодное событие, которое посещает около 8 000 посетителей: беременные женщины, молодые семьи с детьми и планирующие появление ребенка, специалисты сферы образования, с целью познакомиться с новинками индустрии и купить все самое качественное по оптимальным ценам для себя и своих детей.

Кроме того, это городской семейный праздник, приуроченный ко Дню Матери (14 октября).

Где: Минск, пр-т Победителей, 14

ФЕСТИВАЛЬ «LADY FEST. ОСЕННИЙ СЕЗОН»

13-14 октября пройдет фестиваль «Lady Fest. Осенний сезон».

Это настоящий женский рай, где можно не только провести время с подругами и единомышленницами в праздничной атмосфере, но и сделать покупки, завести новые знакомства, вдохновиться идеями для своего дела. Зоны фестиваля: Beauty&Fashion, Wellness, Meet&Lecture, Workshops, Charity, Chilling&drinking и Moms&Doughters.14 октября — праздничный день для всех мам. В честь праздника партнеры фестиваля подготовят особые сеты для гостей мама+дочка. А если дочь придет с мамой, то получит общий подарок на входе!

Где: Минск, DoubleTree by Hilton Hotel Minsk, пр-т Победителей

КОНДИТЕРСКИЙ ФОРУМ

Кондитерский форум пройдет в Минске 22 октября. Во второй раз форум соберет домашних кондитеров и тех, кто только планирует им стать, чтобы вместе с экспертами индустрии и смежных отраслей разобраться, как накануне и во время новогодних праздников удивить клиентов, заработать и все успеть. Название у второго сезона форума говорящее — «Новогодний переполох».

Кондитерский форум — это бизнес-площадка и платформа для правильного старта и успешного развития в кондитерском бизнесе. Все, что участники услышат от спикеров во время мероприятия, носит прикладной характер.

Как в сезон праздников работают известные пекарни и кондитерские цехи гостиниц и ресторанов, как увеличить продажи в праздничные дни: привлечь и удержать клиентов – эти и многие другие актуальные темы, несомненно, вызовут интерес у участников форума.

Приглашенные юристы подскажут участникам форума, как бороться с потребительским экстремизмом, что в праздничный период также нередко встречается в кондитерской сфере.

Где: Минск, кинотеатр Silver Screen ТЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПРОДЭКСПО – 2018»

С 23 по 26 октября пройдет 24-я Международная специализированная выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО – 2018».

Тематика выставки: хлебопекарная и кондитерская продукция, мясо и мясопродукты, колбасные изделия, птица, молочная продукция, сыры. Мороженое, безалкогольные напитки, бакалея, продукты детского и диетического питания, чай, кофе. Для гостей и посетителей выставки организуются дегустации.

Где: Минск, пр-т Победителей, 20/2

ЯРМАРКА «МЛЫН»

Популярная у минчан и гостей столицы ярмарка «Млын» пройдет 26 – 28 октября.

Традиционно выставка-ярмарка встретит своих гостей настоящим изобилием рукотворных чудес: будет представлен огромный выбор дизайнерской сезонной одежды, работы от более 500 мастеров и дизайнеров со всех регионов Беларуси и зарубежья.

В программе осенней выставки показы и дефиле, разнообразные мастер-классы, и целая россыпь уникальных предметов интерьера. Детям понравятся развивающие игрушки из натуральных материалов, кукольные домики с миниатюрной мебелью, музыкальные инструменты, мягкие смешные коврики, подставки под карандаши и причудливые полочки-органайзеры в виде забавных животных, конструкторы и скульптуры и много других милых вещиц.

Где: Минск, пр. Победителей, 14.

Не забудьте также про замечательный, страшный и ужасный HALLOWEEN – праздник всех святых, который традиционно отмечается 31 октября. Готовьте прикольные костюмы – и вперед!

…Октябрь – это уже настоящая осень. признаки этой поры года налицо: темнеет рано, активно опадает листва, вечера прохладные, птицы стремятся туда, где потеплее…Но унывать не стоит: будут еще поездки за город за грибами, встречи с друзьями, экскурсии, премьеры в кино и театрах, выставки, прогулки по осенним паркам и скверам…