Японцы перешли на прозрачное пиво и бесцветный кофе 1 3.09.2018, 14:33

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Потребители выбирают прозрачные напитки как более «здоровую альтернативу».

Японские производители напитков выпустили в продажу абсолютно прозрачные напитки со вкусом кофе или пива, сообщает vokrugsveta.ua.

«Потребность в напитках, которыми люди могут наслаждаться без смущения и колебаний, является одной из причин спроса на бесцветные напитки в Японии», — утверждает Рио Оцу, глава компании Suntory Holdings, создавшей прозрачный латте, персиковый чай и кристально-чистое пиво.

Все началось с провалившейся рекламной компании безалкогольного пива. Компания предлагала его как напиток, который можно пить в любое время суток и в любой обстановке. Однако офисные клерки скептически отнеслись к этой идее, поскольку не хотели, чтобы коллеги думали, что они злоупотребляют алкоголем.

Сегодня в арсенале компании не только прозрачное пиво, но и ясный, как слеза, чай, а также молоко, вкус которых не отличим от вкуса оригинальных напитков. Популярность бесцветного чая подтолкнула Suntory изобрести также прозрачный и низкокалорийный латте.

Опрос потребителей показал, что выбор прозрачных напитков основан на подсознательном восприятии их как более здоровых. Однако врачи утверждают, что разница в калорийности, а также содержании сахара и кофеина не слишком велика, поэтому преимущество, скорей всего, воображаемое.