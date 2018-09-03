Сергей Петрухин: Меня преследуют за правду и критику 2 3.09.2018, 14:46

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Сергей Петрухин

Брестского блогера принудительно отвезли на психиатрическую экспертизу.

3 сентября на автобусной остановке к брестскому блогеру Сергею Петрухину подошли какие-то люди, зачитали постановление. Очевидец задержания сообщил правозащитникам, что слышал о какой-то экспертизе. Смысла постановления не разобрал, сказал, что за Петрухиным следили, пишет cайт ПЦ "Весна".

Правозащитник Владимир Величкин сообщил, что Петрухина отвезли в областное управление комитета судебных экспертиз, где он должен пройти специальные тесты.

Напомним, после обыска и допроса 30 августа брестскому блогеру Сергею Петрухину сотрудники милиции Ленинского РОВД Бреста сообщили, что ему необходимо пройти психиатрическую экспертизу в рамках заведенных на него уголовных дел.

Блогера обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст. 188 УК РБ (клевета) и ч.2 ст. 189 УК РБ (оскорбление). Об этом Петрухин рассказал правозащитникам сразу после освобождения из отделения милиции.

"Принудительная доставка блогера на осмотр связана не столько с самой процедурой, сколько с тем, чтобы в очередной раз нажать на психику блогера, запугать его, сломить волю к сопротивлению, чтобы больше не снимал и не разглашал факты беззакония, которые совершают брестские власти" -, комментирует происшествие правозащитник Владимир Величкин.

Следователь по уголовному делу назначил осмотр на сегодня, Петрухин должен был подойти на него в условленное время, но сотрудники милиции решили сделать это принудительно.

Сергей Петрухин рассказал о подробностях медицинского осмотра:

"Врачи со мой поболтали о личной жизни: где учился, где работал, когда женился ... Ноги вместе, пальцем к носу ... Тесты на память, на внимание, анкеты ... Вопросы анкеты об одиночестве, обидах ... Я им сказал, что меня преследуют за правду, за критику ", - рассказал блогер.