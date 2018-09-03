Правозащитники: В Беларуси существенно ухудшилась ситуация с правами человека 2 3.09.2018, 18:38

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В местах тюрьмах продолжают находиться политзаключенные.

В августе наблюдалось существенное ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, говорится в обзоре, подготовленном закрытым властями правозащитным центром «Весна», передает tut.by.

В частности, в местах лишения свободы продолжают находиться политзаключенные Михаил Жемчужный и признанный международной правозащитной организацией «Международная амнистия» (Amnesty International) узником совести Дмитрий Полиенко. Администрация Лукашенко отказала в помиловании Жемчужного, проигнорировав таким образом обращение представителей правозащитного сообщества страны, говорится в документе.

24 августа в отношении лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Лидеры профсоюза приговорены к ограничению свободы без направления в учреждения открытого типа сроком на 4 года без конфискации имущества и с запретом занимать руководящие должности в течение 5 лет. В связи с этим национальные и международные правозащитные и профсоюзные организации призвали власти Беларуси отменить вынесенный приговор и прекратить давление на независимые профсоюзы, отмечается в обзоре.

7 августа Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, сделанный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) в отношении журналистов и редакторов ряда информационных интернет-ресурсов. В этот же день по месту жительства журналистов и в редакциях СМИ, среди которых — информационный портал tut.by и независимое информационное агентство БелаПАН, были проведены обыски, семеро журналистов помещены в изолятор временного содержания.

«Очевидно, что репрессивные и непропорциональные действия властей вызвали большой общественный резонанс, в том числе и за пределами Беларуси», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, отмечается в обзоре, в течение августа были зафиксированы «многочисленные факты давления» на независимых журналистов-фрилансеров и блогеров, факты задержаний и административных арестов участников мирных собраний.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.