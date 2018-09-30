закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 12:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Белорусский футболист напал на судью и сломал ему нос

8
  • 30.09.2018, 9:17
  • 5,394
Фото: Першы Рэгіён

Спортсмена дисквалифицировали пожизненно.

Игрок ФК "Кречет" Сергей Гриневич пожизненно дисквалифицирован по итогам матча чемпионата Брестской области с "Нивой". Футболист наказан за то, что во время поединка ударил судью по лицу, пишет Прессбол

Матч был остановлен на 25-й минуте при счете 1:0 в пользу "Нивы", когда Гриневич, получивший красную карточку, напал на рефери и сломал тому нос.

Как сообщает группа чемпионата ВКонтакте, "Кречету" засчитано техническое поражение в этой встрече.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич