Белорусский футболист напал на судью и сломал ему нос 8 30.09.2018, 9:17

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Фото: Першы Рэгіён

Спортсмена дисквалифицировали пожизненно.

Игрок ФК "Кречет" Сергей Гриневич пожизненно дисквалифицирован по итогам матча чемпионата Брестской области с "Нивой". Футболист наказан за то, что во время поединка ударил судью по лицу, пишет Прессбол.

Матч был остановлен на 25-й минуте при счете 1:0 в пользу "Нивы", когда Гриневич, получивший красную карточку, напал на рефери и сломал тому нос.

Как сообщает группа чемпионата ВКонтакте, "Кречету" засчитано техническое поражение в этой встрече.