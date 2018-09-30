Белорусский футболист напал на судью и сломал ему нос

Белорусский футболист напал на судью и сломал ему нос8
- 30.09.2018, 9:17
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Спортсмена дисквалифицировали пожизненно.
Игрок ФК "Кречет" Сергей Гриневич пожизненно дисквалифицирован по итогам матча чемпионата Брестской области с "Нивой". Футболист наказан за то, что во время поединка ударил судью по лицу, пишет Прессбол.
Матч был остановлен на 25-й минуте при счете 1:0 в пользу "Нивы", когда Гриневич, получивший красную карточку, напал на рефери и сломал тому нос.
Как сообщает группа чемпионата ВКонтакте, "Кречету" засчитано техническое поражение в этой встрече.