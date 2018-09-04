Проспект Независимости: все авто соблюдают ПДД, кроме одного. Какого? 2 4.09.2018, 18:12

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Видимо, в ГАИ считают, что ПДД их не касаются.

С 25 августа по 5 сентября в Беларуси проходит профилактическое специальное мероприятие "Внимание - дети!", пишет abw.by. Из каждого утюга ГАИ не уставала твердить: в этот период при движении днем для обозначения ТС водители согласно п.166.9 ПДД должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. И что мы видим в итоге?

В Сети появилось фото с проспекта Независимости. Все автомобили соблюдают ПДД, кроме одного. Какого?

"Когда все должны ездить с ближним светом, 26.08.18", - подписал фото его автор Антон Сурганов.

Случай не остался без внимания столичной ГАИ. Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник прокомментировал аbw.by:

- Действительно, в эти дни проводится спецмероприятие, все автомобили обязаны двигаться с включенным ближним светом фар. Сотрудники ГАИ, разумеется, осведомлены и проинформированы об этом. В ближайшее время будет проведена проверка по этому факту. Необходимо выяснить все обстоятельства, прежде чем делать выводы. Тем не менее это не снимает ответственности с сотрудника ГАИ и обязанности подчиняться тем же требованиям, которым должны следовать и остальные водители.