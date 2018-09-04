Шесть легендарных автомобилей, которые далеко опередили свое время 4.09.2018, 20:02

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Еще несколько десятилетий назад появлялись автомобили, которые буквально обгоняли свое время.

В современном автопроме можно найти много интересных дизайнерских и технических решений. Однако все они в наше время воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Так было не всегда. Еще несколько десятилетий назад появлялись автомобили, которые буквально обгоняли свое время, пишет 2drive.ru.

Mitsubishi 3000GT

Сегодня почти каждый суперкар способен похвастаться элементами активной аэродинамики, смысл которых заключается в том, чтобы прижимать автомобиль к поверхности дороги на сверхвысоких скоростях. Однако, в 90-е годы многие о таких чудесах даже не догадывались! Еще удивительнее было то, что передний и задний спойлера в Mitsubishi 3000GT могли самостоятельно менять свое положение в зависимости от скорости. Наконец у авто были подруливающие задние колеса и постоянный полный привод.

GM EV-1

Пока весь мир сходит с ума по новенькой Tesla Model, будет абсолютно не лишним вспомнить и такого динозавра, как GM EV-1. Это был первый массовый электромобиль в истории человечества. Разработали его еще в 90-е годы прошлого века. Купить такую было нельзя. Машину компания давала исключительно в лизинг. Однако, в 2002 году программу свернули, а все автомобили отозвали. Большая их часть была утилизирована.

Aston Martin Lagonda

Для легендарного автопроизводителя модель Lagonda стала весьма странным и угловатым творением. Дизайн машины вызвал множество споров, однако на самом деле важно вовсе не это. Lagonda стала первым серийным авто с электронной приборной панелью! Впрочем, тогда, чипы панели очень часто ломались, экраны были почти не читаемы под солнечным светом, а сенсорные кнопки были не такими чувствительным, как хотелось бы.

Porsche 959

Как и многие другие автомобили данного производителя, Porsche 959 появился из-за желания «задвинуть» конкурентов в гонках еще раз. В первую очередь это касалось Group B. Машину оснастили 6-цилиндровым оппозитным двигателем с двумя турбинами. Мощность силовой установки достигала 444 л.с. Ее дополнили системой полного привода, благодаря чему до 100 км/ч машина разгонялась за 3.7 секунды. На момент создания 959-ый смог стать самым быстрым автомобилем в мире! На большой скорости у авто практически отсутствовала подъемная сила. Эта же машина была первой из тех, что получила электронные датчики давления в шинах.

Mercedes-Benz S-Class

Семейство этих автомобилей интересно уже тем, что каждое поколение Mercedes-Benz S-Class приносит на рынок действительно революционную технологию. Именно эта модель первой применила к себе систему круиз-контроля с радарами, антиблокировочную систему, преднатяжители ремней безопасности, систему ночного видения с инфракрасными лампами и систему трекшн-контроля.

Audi Quattro

Настоящая легенда среди автомобилей. Машина опередила свое время тем, что показала как делать покрытие всеми четырьмя колесами. Сделано это было в те времена, когда все конкуренты цеплялись за покрытие лишь двумя.