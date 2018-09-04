Как выглядят общежития минских студентов 1 4.09.2018, 22:54

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Некоторые общежития выглядят хуже, чем завод в Орше.

Помните, как студентам БНТУ выделили общагу, которая выглядит хуже, чем завод в Орше? Студентов архитектурного факультета БНТУ заселили в общежитие № 15 возле станции метро «Борисовский тракт», где их встретили плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника.

Вчера редактор соцсетей tut.by Максим Пушкин попросил своих читателей: «Студенты Минска, а скиньте фотки своих общежитий. Только указывайте, что за она и от какого универа».

На призыв откликнулось довольно много людей. The-village.me публикует некоторые снимки из комментариев.

Фото: TUT.by

Общежитие № 4 БГУ

Общежитие БНТУ (номер не указан)

Общежитие № 12, БНТУ

Общежитие № 7 БГУ

Общежитие БГУФК

Общежитие № 4 БНТУ

Общежитие № 2 БГПУ

Общежитие № 2 БГЭУ

Общежитие № 4 БГЭУ

Общежитие № 5 БГАТУ

Общежитие № 6 БГЭУ

Общежитие МГАСК (филиал БНТУ)

Общежитие № 3 БГПУ

Общежитие № 4 БГПУ

Общежитие № 2 БГУИР

Общежитие № 1 БГТУ

Общежитие № 5 БГТУ

Общежитие БГКПСМ

Общежитие кулинарного колледжа

Общежитие № 2 МГЛУ