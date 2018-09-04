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Как выглядят общежития минских студентов

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  • 4.09.2018, 22:54
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Некоторые общежития выглядят хуже, чем завод в Орше.

Помните, как студентам БНТУ выделили общагу, которая выглядит хуже, чем завод в Орше? Студентов архитектурного факультета БНТУ заселили в общежитие № 15 возле станции метро «Борисовский тракт», где их встретили плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника.

Вчера редактор соцсетей tut.by Максим Пушкин попросил своих читателей: «Студенты Минска, а скиньте фотки своих общежитий. Только указывайте, что за она и от какого универа».

На призыв откликнулось довольно много людей. The-village.me публикует некоторые снимки из комментариев.

Фото: TUT.by
Общежитие № 4 БГУ
Общежитие БНТУ (номер не указан)
Общежитие № 12, БНТУ
Общежитие № 7 БГУ
Общежитие БГУФК
Общежитие № 4 БНТУ
Общежитие № 2 БГПУ
Общежитие № 2 БГЭУ
Общежитие № 4 БГЭУ
Общежитие № 5 БГАТУ
Общежитие № 6 БГЭУ
Общежитие МГАСК (филиал БНТУ)
Общежитие № 3 БГПУ
Общежитие № 4 БГПУ
Общежитие № 2 БГУИР
Общежитие № 1 БГТУ
Общежитие № 5 БГТУ
Общежитие БГКПСМ
Общежитие кулинарного колледжа
Общежитие № 2 МГЛУ
Общежитие № 9 БНТУ

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