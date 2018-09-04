Как выглядят общежития минских студентов

Как выглядят общежития минских студентов1
- 4.09.2018, 22:54
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Некоторые общежития выглядят хуже, чем завод в Орше.
Помните, как студентам БНТУ выделили общагу, которая выглядит хуже, чем завод в Орше? Студентов архитектурного факультета БНТУ заселили в общежитие № 15 возле станции метро «Борисовский тракт», где их встретили плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника.
Вчера редактор соцсетей tut.by Максим Пушкин попросил своих читателей: «Студенты Минска, а скиньте фотки своих общежитий. Только указывайте, что за она и от какого универа».
На призыв откликнулось довольно много людей. The-village.me публикует некоторые снимки из комментариев.