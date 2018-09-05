Рабочим в Беларуси год не платили зарплату – и не хотели увольнять 5.09.2018, 7:57

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Скандальный случай произошел в Жабинке.

Бывшие работники частного Производственного центра хранения и перевалки нефтепродуктов в Жабинке утверждают, что не могут получить зарплату еще с марта прошлого года, сообщает «Белсат».

«Мы уже год не получаем расчет, по 2-3 тысячи. Нас 15 человек».

«За последний год задолженность более чем 6000 белорусских рублей».

По словам работников, хотя зарплат фирма им не платила, но и заявления на увольнение не принимала. В результате люди были вынуждены увольняться с предприятия через суд. Рассказывает Александр Олехнович, бывший работник предприятия:

«Выиграли суд, суд прошел, приговорили каждому определенную сумму в зависимости от зарплаты, и на этом дело закончилось».

Не помогли получить заработанные деньги ни обращения к областным властям, ни письма в администрацию Лукашенко. Андрей Андреюк, бывший работник предприятия:

«Звонил в облисполком на горячую линию – отписки дают, звонил в Департамент инспекции труда – «мы ничего сделать не можем», то есть никто ничего решить не может».

Александр Олехнович, бывший работник предприятия:

«Мы писали в администрацию Лукашенко, два раза нам ответ приходил, что решает местный облисполком, туда пересылали. А облисполком пересылал сюда».

В ответе из облисполкома читаем: поскольку на счетах фирмы средств нет, часть объектов недвижимости, которые ей принадлежат, арестовали, чтобы продать и выплатить людям деньги. Вот только покупать их на аукционе никто не спешит. К тому же у предприятия недавно изменился собственник.

Сергей Съедин, новый собственник предприятия, утверждает, что провел собрание с бывшими работниками и пообещал людям рассчитаться с долгами после того, как предприятие заработает. Когда же это произойдет – неизвестно, потому что сначала нужно восстановить и то, что развалилось за два года бездействия фирмы, и контакты потенциальных клиентов. Что же делать людям, которые не могут получить своих денег?

Комментирует Александр Ярошук, Белорусский конгресс демократических профсоюзов:

«Это урок для рядовых работников: целый год они соглашались с тем, что им не платят зарплат».

Лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов считает, что формально государство сделало все, что должно было сделать, и помочь сейчас может только забастовка, которая придала бы делу огласку.

Александр Ярошук, Белорусский конгресс демократических профсоюзов:

«Если и СМИ будут об этом говорить, и соцсети, если это приобретет громкое социальное и общественное звучание, то, может, они смогут воспользоваться шансом, и власти будут вынуждены найти средства, чтобы с ними рассчитаться».

Но чтобы не возникало таких ситуаций, нужно не терпеть, не ждать, а по крайней мере объединяться, чтобы вместе и сразу решать свои проблемы.