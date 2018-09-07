«Я на служебной — мне можно» 7.09.2018, 13:17

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Парковка в центре Минска иногда представляет собой сложный квест.

Особенно если нужно припарковаться вдали от платных мест стоянки. Читатель onliner.by Евгений увидел сегодня припаркованный на тротуаре Peugeot Partner. «Каблучок» не только мешал пешеходам, но и загораживал велодорожку. При каких условиях водитель данной машины не нарушает ПДД?

«Я обратил внимание на припаркованный на тротуаре Peugeot и сфотографировал его. Водитель машины мне сказал, что это рабочий транспорт и поэтому он имеет право стоять в данном месте. Я в шутку ответил, что он стоит на рабочей велодорожке. При мне его объезжал велосипедист, выехав в зону тротуара, предназначенную для пешеходов. Хочу отметить, что конфликта не было — мы не ругались, к тому же стоял он с «аварийкой». Мне просто любопытно, имеют ли право водители служебных машин вот так парковаться?» — поинтересовался читатель.

Обратимся к ПДД. Там говорится, что на тротуарах допускается остановка (до 5 минут) транспортных средств, обслуживающих торговые и другие организации, расположенные непосредственно у тротуаров, на время выполнения работ разгрузки/загрузки. При этом отмечается, что необходимо соблюсти условия обеспечения безопасности дорожного движения. В общем, если Peugeot приехал к зданию какой-либо организации для загрузки/выгрузки, то формально он не нарушил Правила. «Аварийку» будем считать условиями обеспечения безопасности.

Отметим, что на этом участке улицы Козлова действительно проблематично найти место для стоянки. Днем там нередко запаркован весь тротуар. Ниже — снимок с панорам «Яндекс.Карт».