Найдено отрезвляющее послание из СССР 8 8.09.2018, 12:44

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В России, в одном из роддомов города Челябинска, строители обнаружили необычную «капсулу времени» с посланием потомкам.

Фото письма, которое рабочие достали из бутылки «Русской водки», местные жители показали в сети. Оно датируется 16 октября 1980 годом.

Написали его обычные плотники, которые возводили больничный корпус, пишет сайт chelyabinsk.74.ru.

«С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны…» - говорится в послании.

В челябинском роддоме нашли бутылку с посланием строителей 1980 года: "Мяса не видим годами, всё за границу отправляют - неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны"https://t.co/bPesenXE62

О вкусном пломбире не пишут pic.twitter.com/hPXVd59iDt — Виталий С. (@vits2014) 7 сентября 2018 г.

При этом строители просят сообщить в случае, если кто-то найдет их письмо.