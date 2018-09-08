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Найдено отрезвляющее послание из СССР

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  • 8.09.2018, 12:44
  • 4,244

В России, в одном из роддомов города Челябинска, строители обнаружили необычную «капсулу времени» с посланием потомкам.

Фото письма, которое рабочие достали из бутылки «Русской водки», местные жители показали в сети. Оно датируется 16 октября 1980 годом.

Написали его обычные плотники, которые возводили больничный корпус, пишет сайт chelyabinsk.74.ru.

«С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны…» - говорится в послании.

При этом строители просят сообщить в случае, если кто-то найдет их письмо.


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