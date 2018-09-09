Завод «Крымский титан» полностью остановил производство 3 9.09.2018, 16:54

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Химические выбросы на заводе в аннексированном Крыму привели к эвакуации из Армянска нескольких тысяч человек.

Завод "Крымский титан", расположенный на аннексированном Россией украинском полуострове Крым, полностью остановил производство. Об этом сообщил РИА "Новости" в воскресенье, 9 сентября, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, предприятие возобновит работу только после модернизации, передает DW.

С конца августа жители юга Украины у фактической границы с Крымом жалуются на маслянистый налет, похожий на ржавчину, покрывший металлические предметы. Люди также сообщают о першении и боли в горле, сыпи и рвоте у детей. В больницы обращаются пациенты с признаками химического отравления.

В заявлении главы пророссийской администрации Крыма Сергея Аксенова от 4 сентября отмечается, что речь идет о превышении допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Власти полуострова пришли к выводу, что причиной являются испарения из кислотонакопителя завода "Крымский титан", который после аннексии Крыма Россией был перерегистрирован как филиал российского ООО "Титановые инвестиции".

Из города были вывезены более 4000 человек. По распоряжению Аксенова в связи с произошедшим все школы и детские сады города закрыты на две недели.