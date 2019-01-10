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National Interest: Российский танк окончательно отправлен в отставку

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  • 10.01.2019, 15:52
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Боевые машины до недавнего времени находились на вооружении в лаосской армии.

Армия Лаоса вернула России 30 танков Т-34 времен Второй мировой войны.

Согласно заявлению Кремля, боевые машины, которым почти 80 лет, до недавнего времени находились на вооружении в лаосской армии, что весьма примечательно. В итоге самые старые танки, оставшиеся со времен Второй мировой войны, сейчас в наибольшем количестве находятся на вооружении Тайваня, пишет The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Как отмечает российское Министерство обороны, правительство Лаоса отправило 29-тонные Т-34 морем в порт Владивосток, находящийся недалеко от российской границы с Китаем и Северной Кореей. Оттуда боевые машины поедут по железной дороге в подмосковный город Наро-Фоминск.

«Переданную лаосской стороной технику планируется использовать во время парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении российского Министерства обороны.

«Великой Отечественной войной» русские называют Вторую мировую войну.

Действующие Т-34 часто принимают участие в ежегодных парадах Победы. Они также привлекают к себе внимание кинематографистов. Российское правительство профинансировало съемки вышедшего в 2019 году исторического боевика «Т-34» о… танке Т-34.

За первую неделю показа этого фильма, который вышел в прокат по всей стране 1 января 2019 года, кассовые сборы составили более 15 миллионов долларов, благодаря чему эта картина побила рекорд. «Радио Свободная Европа» сообщило о том, что за это время «Т-34» посмотрели более четырех миллионов человек.

Согласно сообщениям СМИ, российский министр обороны Сергей Шойгу в январе 2018 года побывал в Лаосе и в ходе переговоров с лаосской стороной договорился о возвращении партии старых танков.

Правительства двух стран договорились о передаче старой техники в рамках переговоров о масштабной сделке на поставку оружия, которая свидетельствует о возобновлении партнерства между Россией и Лаосом. В декабре 2018 года в прессе появились сообщения о том, что Россия доставила в Лаос несколько современных танков Т-72Б и легких истребителей Як-130.

Т-34 со своей 76-миллиметровой пушкой (первая версия танка имела такое орудие, на последней модификации уже была 85-миллиметровая пушка, — прим. ред.) очень сильно устарел за последние десятилетия службы в Лаосе. Наиболее бедные страны, такие как Мали, по-прежнему имеют на вооружении небольшое количество действующих танков Т-34, а в 2015 году действующие Т-34 были замечены в Йемене. Но лаосская армия выделяется тем, что еще в 2018 году у нее на вооружении состояли десятки танков Т-34.

Кремль заявил изданию «Москоу Таймс», что лаосские машины «находятся в очень хорошем состоянии».

Несколько боевых машин такого же возраста, как лаосские Т-34, остаются на вооружении или недавно были выведены из боевого состава. В 2016 году Парагвай наделал шума в прессе, расконсервировав 10 находившихся на складах танков М-4 «Шерман» с намерением использовать их в боевой подготовке.

33-тонный танк М-4 с 75-миллиметровым орудием был главным танком американской армии в годы Второй мировой войны.

В 2018 году Парагвай списал последние три танка М-4 из числа расконсервированных. А в 2014 году армия этой страны также расконсервировала несколько легких танков М-3 производства США. Как сообщается в справочнике «Джейн» (Jane's), часть этих машин по состоянию на апрель 2018 года еще находилась на вооружении.

Тайвань также не отказывается от своих очень старых боевых машин. Из-за многолетнего давления Китая на ведущих мировых танкостроителей Тайбэй на протяжении десятилетий не может приобрести новые танки, такие как американские М-1 «Абрамс».

В 2018 году главным танком тайваньской армии по-прежнему был созданный в 1970-е годы почтенный M-60A3, приобретенный у США в середине 1990-х годов. Сухопутные войска США начали менять 55-тонный М-60 на 70-тонный М-1 в начале 1980-х годов. У M-60A3 пушка калибра 105 миллиметров, в то время как современная версия М-1 оснащена более мощным 120-миллиметровым орудием.

М-60 это старая машина, но ее вряд ли можно назвать самым старым тайваньским танком. Еще в 2017 году на вооружении тайванской армии состояло 625 легких танков M41 «Уокер Бульдог», о чем сообщает британский Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies).

На вооружение сухопутных войск США М41 начал поступать в 1951 году. Этот 23-тонный танк с 76-миллиметровым орудием ненамного превосходит «Шерман» по своей эффективности.

Тайваньская армия модернизировала свои танки М41 и M-60A3, а также не менее старые М-48 и гибридные боевые машины, которые сконструировали местные инженеры, установив башню от М-48 на шасси M-60 и добавив туда систему управления огнем. Тайбэй надеется, что благодаря глубокой модернизации машин M-60A3, которая начнется в 2020 году, ему удастся на долгие годы вперед сохранить свой танковый парк.

На самом деле, у тайваньских танков вряд ли есть какие-то шансы на победу в бою с современными китайскими машинами. Лаос при первой же возможности поменял свои устаревшие танки на более современные модели. Но у Тайваня вряд ли появится такая возможность.


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