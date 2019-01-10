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Румас распорядился создать рабочую группу по «интеграции» Беларуси и РФ

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  • 10.01.2019, 18:35
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Сергей Румас

Ее возглавит глава Минэкономики Крутой.

Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской «интеграции», ее возглавит министр экономики Дмитрий Крутой, передает interfax.by.

Соответствующее распоряжение подписано Румасом в четверг.

«Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, и вносить их в Совет министров Беларуси при необходимости с проектами нормативных правовых актов», - отметили в пресс-службе правительства.

По ее информации, рабочей группе также необходимо обеспечить взаимодействие с созданной в Российской Федерации рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.

Как заявил ранее Крутой, белорусско-российская межправительственная рабочая группа в настоящее время приступила к формированию повестки переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях.

«Со стороны России и с нашей стороны на сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы «союзного государства», Евразийского экономического союза», - отметил министр.

Вместе с тем, подчеркнул он, дата первого заседания рабочей группы еще не определена.

Ранее аналогичная рабочая группа была создана российской стороной, ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.


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