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Брестскому «Динамо» запретили регистрировать новых футболистов

  • 10.01.2019, 20:16
Павел Савицкий
Фото: football.by

Запрет связан с «делом Савицкого».

В Доме футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета и по этическим вопросам АБФФ.

Было рассмотрено обращение «Немана» по вопросу неисполнения брестским «Динамо» решения футбольного арбитража АБФФ, которым было изменено решение комитета по статусу и трансферам футболистов в части размера компенсации за подготовку и обучение хавбека Павла Савицкого.

В соответствии с решением футбольного арбитража АБФФ компенсация определена в сумме 265 487 долларов США по курсу Национального банка Беларуси на день оплаты с указанием о необходимости производства оплаты в течение 30 дней с момента вынесения решения.

«Руководствуясь статьей 100 Дисциплинарного кодекса АБФФ «Иные нарушения», статьей 6 Устава АБФФ «Дисциплинарные и юрисдикционные органы Ассоциации» и в соответствии со статьями 14, 30, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ было принято решение применить в отношении ООО «Футбольный клуб «Динамо-Брест» дисциплинарную санкцию в виде бессрочного запрета на осуществление трансферов (регистрацию футболистов)», – говорится в сообщении АБФФ.


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