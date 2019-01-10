США пригрозили Rusal последствиями в случае срыва сделки по санкциями 10.01.2019, 23:15

Такое заявление глава Минфина США сделал перед встречей с конгрессменами.

Министр финансов США Стивен Мнучин перед встречей с конгрессменами заявил, что компании российского бизнесмена Олега Дерипаски ждут последствия вплоть до повторных санкций, если после снятия действующих ограничений они не выполнят свои обязательства перед минфином. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Минфин будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и Rusal выполнили обязательства. Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и быстрыми последствиями, включая повторное введение санкций», — сказал Мнучин перед закрытой встречей с законодателями. Эти компании обязались предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций, что гарантировало бы то, что Дерипаска не восстановит контроль над ними», добавил министр.

В декабре прошлого года года управление по иностранным инвестициям (OFAC) Минфина США предложило снять санкции с Rusal, En+ и «Евросибэнерго» после того, как доля бизнесмена в En+ станет менее 45%. 9 января председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали Мнучина отложить снятие санкций, а также пересмотреть условия соглашения с компаниями Дерипаски.