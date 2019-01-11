Банки не выдержат, если белорусы решат забрать свои сбережения с депозитов 11.01.2019, 13:08

Фото: AP/Сергей Гриц

В белорусской экономике наблюдается бурное ускорение инфляции.

Нацбанк рапортует, что население активно переносит сбережения на долгосрочные депозиты. В том числе сбережения хранятся в валюте. Рост долгосрочных активов заметен: более 65%. Но в стране есть и другие тенденции, которые не очень позитивны для власти.

Наибольшая опасность для банковской системы связана с накачкой доходов населения, пишет select.by. Если за 9 месяцев прошлого года производительность труда в экономике выросла на 4,1%, то реальная зарплата за тот же срок – на 12,2%, реальные доходы – на 7,8%.

В октябре ситуация стала еще более напряженной. По инициативе правительства темпы роста зарплат выросли, в то время как динамика ВВП Беларуси значительно замедлилась. Масла в огонь подлило падение цен на нефть. Да и с последствиями налогового маневра для Беларуси далеко не все известно.

В результате в белорусской экономике наблюдается бурное ускорение инфляции. Базовая инфляция поднялась с 2,5% до 4,1%, трендовая инфляция – с 2,8% до 3,9%. Ускорение роста цен продолжится в начале 2019 года. Увеличиваются инфляционные ожидания граждан.

В нестабильных ситуациях для сохранения сбережений белорусы всегда обращались к валюте. В 2015-2016 годах ставки по валютным депозитам были относительно высоки, а свободных рублей для обмена на валюту у белорусов почти не было. Поэтому сумма валюты на счетах населения колебалась около 400-500 миллионов долларов. Но с начала 2018 года сумма «горячих» денег на карточках превысила 700 миллионов долларов, а в ноябре достигла почти миллиарда долларов. Сбережения белорусы держат «на всякий пожарный». Но эти деньги население может очень быстро конвертировать в наличные и потребовать банки вернуть средства. Понятно, что как для Нацбанка, так и для коммерческих банков такой огромный отток валюты будет очень неприятным событием.