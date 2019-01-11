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На гродненского журналиста составили протокол за материал о городских подвалах

  • 11.01.2019, 15:31
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Алесь Киркевич

Алесь Киркевич как гродненский историк и журналист помогал «Белсату».

Как сообщил журналист-фрилансер Алесь Киркевич, в отношении него милиция составила протокол по ч.2 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).

Как пишет ПЦ «Вясна», об этом он узнал, когда к нему 10 январе пришли сотрудники милиции. Киревича обвиняют в том, что он записал для телеканала «Белсат» комментарии гродненских краеведов на тему исторического наследия города и его туристического потенциала. Сюжет о потенциале старых гродненских подвалов был показан 7 декабря. Алесь Киркевич как гродненский историк и журналист помогал его делать.

Напомним, что в Гродно систематически преследуются журналисты, сотрудничающие с «Белсатом». Так, к большим денежным штрафом были осуждены Александр Денисов, Андрей Мелешко, Алесь Киркевич.


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