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Белорусская модель: В Милане можно заработать 10 тысяч евро, а у нас — $400 долларов

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  • 13.01.2019, 9:21
  • 1,400
Мария Первий
ФОто: однокласники

Уроженка Бобруйска рассказала о своей карьере.

Мария Первий из Бобруйска — настоящая модель. В свои 22 года девушка принимала участие в крупных показах мод в Польше и во Вьетнаме, а еще она финалистка конкурса «Мисс Беларусь — 2018». В национальном шоу красоты она выиграла титул «Мисс зрительских симпатий». Следующий этап в карьере Марии — столица мировой моды Милан.

Журналисты tut.by провели с моделью один день, подсмотрели за фотосъемкой для портфолио, узнали, что девушке запрещает контракт с модельным агентством и как заработать 10 тысяч евро.


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