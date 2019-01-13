Россию прорвало Игорь Эйдман

13.01.2019, 11:59

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По всей стране начался путинский «прорыв».

Сенсация! Путин впервые за всю свою карьеру не соврал. Сказал: "будет прорыв!". И нате вам, пожалуйста: Россию прорвало!

Из новостей последних двух суток:

"В Москве произошел ПРОРЫВ воды из Канала имени Москвы" (Медуза).

"Жители дома в Хамовниках задыхаются из-за ПРОРЫВА канализации в подвале" (Вести ру).

"В Амурской области не смогли справиться с ПРОРЫВАМИ нечистот. Они замерзли образовав горку из фекалий, которую за последние месяцы облюбовали местные детишки" (Реал).

"В результате ПРОРЫВА канализации Весьегонск затопили нечистоты" (Вече Твери).

"В Петербурге причиной ПРОРЫВА трубы стал матрас, который спустили в канализацию жители многоквартирного дома" (Пятый канал).

"Ручей на берегу Псковы напротив Кремля между Шпагатной фабрикой и Золотой набережной образовался из-за ПРОРЫВА фекальной канализации" (Центр деловой информации Пскова).

"Сегодня в центре Тулы ПРОРВАЛО водопроводную трубу. На улице Тургеневской возле дома №59 бьет подземный гейзер городской канализации". (Телеканал "Тульский 1").

"Канализацию ПРОРВАЛО в центре Петрозаводска" (RK Karelia).

"В Муроме произошел ПРОРЫВ трубопровода. Жители четырех многоквартирных домов остались без воды" (Владимирская газета).

"В Челябинске затопило дорогу из-за ПРОРЫВА трубы в микрорайоне Парковый. Из-под земли бьет фонтан зловонной жижи. В Сети назвали это «челябинским Баден-Баденом»" (Znak com, КП).

"В Саратове из-за ПРОРЫВА трубы вырос целый терем изо льда" (Мир 24)

"Из-за ПРОРЫВ на Белы Куна без тепла осталось 57 домов" (Мойка 78)

«Фонтан с грязью и камнями бил минут сорок». В Смоленске случился жёсткий ПРОРЫВ трубы отопления" (SmolDaily)

"В Серове из-за ПРОРЫВА теплотрассы без отопления остались соцобъекты и 123 жилых дома" (Правда УрФО)

"При ПРОРЫВЕ трубы на проспекте Большевиков пострадала женщина" (Невские Новости)

И это далеко не все прорывы, которыми радует читателей в последние дни Яндекс-Новости.

Источник: facebook.com

Игорь Эйдман, «Фейсбук»