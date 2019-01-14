Врач о состоянии мэра Гданьска: Ближайшие часы все решат 14.01.2019, 11:02

Павел Адамович

Фото: REUTERS

Информация о состоянии здоровья Павла Адамовича появится около полудня.

Об этом сообщает «Польское радио»:

- Мэр Гданьска Павел Адамович жив, он в очень тяжелом состоянии, - заявил доктор Томаш Стефаньяк. - Ближайшие часы все решат, - подчеркнул он. Региональный центр донорства крови обратился к донорам за помощью.

Очередное сообщение о состоянии здоровья Павла Адамовича появится около полудня.

Мэр Гданьска Павел Адамович был прооперирован в течение пяти часов после того, как 27-летний мужчина напал на него с ножом во время благотворительного концерта.

По предварительной информации, больнице удалось восстановить сердцебиение Павла Адамовича.