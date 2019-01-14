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СМИ: Белый дом запрашивал у Пентагона информацию о возможности нанесения удара по Ирану

  • 14.01.2019, 12:09
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Запрос направил советник президента США по нацбезопасности.

В сентябре 2018 года Совет нацбезопасности США попросил Пентагон предоставить Белому дому информацию о возможности нанести удар по Ирану. Об этом 13 января написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц, сообщает gordonua.com.

Это произошло после того, как в Тегеране обстреляли квартал, где расположены посольства США и других стран, а также аэропорт в иракской Басре, рядом с которым находится консульство США.

Американские дипломаты в ходе обстрела не пострадали, однако власти США предупредили Иран, что будут решительно реагировать на любые попытки нанести ущерб.

Информацию о возможности нанести ответный удар запросил у министерства обороны США советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, однако этот факт вызвал беспокойство как в Пентагоне, так и в Госдепе, пишет издание.

Неизвестно, знал ли Трамп о действиях своего советника, кроме того, непонятно, насколько серьезны были намерения Болтона, отмечает The Wall Street Journal.

Болтон придерживается жестких взглядов в вопросе отношений с Ираном и Северной Кореей, выступает за использование военной силы.


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