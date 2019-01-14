Помпео: США будут добиваться наказания виновных в убийстве Хашогги 1 14.01.2019, 15:53

Майк Помпео

Фото: Reuters

Вашингтон продолжит диалог с саудовским наследным принцем по этому вопросу.

Госсекретарь США Майк Помпео встречается в понедельник в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Салманом. Ранее он призвал других саудовских официальных лиц продолжать расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщение «Голос Америки».

Помпео завершает турне по Ближнему Востоку, в ходе которого он пытался рассеять сомнения союзников по поводу вывода американских войск из Сирии и найти поддержку в усилиях США добиться изменений злонамеренного поведения Ирана, как характеризует его администрация Трампа.

Эти темы были в повестке часовой встречи Помпео с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в воскресенье.

Госдепартамент сообщил в воскресенье, что они согласились с необходимостью «дальнейших региональных усилий по противостоянию злонамеренным действиям иранского режима», а также обсуждали ситуацию в Сирии, Йемене, Ливане, Ливии и Афганистане.

Что касается убийства Хашогги, то Помпео подчеркнул необходимость расследования, в результате которого виновные будут привлечены к ответственности.

Хашогги был убит в октябре во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Изначально Саудовская Аравия заявляла, что он благополучно покинул дипломатическую миссию, но позднее признала, что журналист был убит в здании в результате несанкционированной операции, как назвали ее саудовские официальные лица.

Турция заявила, что приказ об убийстве журналиста Washington Post поступил из высших эшелонов власти в Эр-Рияде, но саудовские официальные лица настаивают, что наследный принц Мухаммед ибн Салман не отдавал такого приказа.

«Мы будем и дальше вести диалог с наследным принцем и саудовской стороной, чтобы добиться полной и всесторонней ответственности в том, что касается неприемлемого убийства Джамаля Хашогги», – заявил Помпео ранее в воскресенье после встречи в Дохе с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом аль-Тани.

Помпео вылетел в Эр-Рияд после переговоров в столице Катара Дохе, которым предшествовали остановки в Иордании, Ираке, Египте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах в ходе его недельного турне по Ближнему Востоку.

На совместной пресс-конференции с аль-Тани Помпео призвал страны Персидского залива положить конец политическому расколу, в результате которого Доха подвергается многомесячному бойкоту со стороны бывших союзников из числа соседних стран.

«Президент Трамп и я считаем, что продолжающийся спор в регионе зашел слишком далеко», – заявил Помпео.

Бойкот начался в 2017 году, и сначала казалось, что США поддержали его. Однако с тех пор Вашингтону не удалось добиться успеха на переговорах между Катаром и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Все шесть стран совета (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ) являются союзниками США.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы единство в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива укрепится», – заявил Помпео.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет ввели санкции против Катара, обвинив Доху в финансировании экстремистских группировок и сотрудничестве с Ираном – соперником арабских стран Персидского залива. Катар отрицает эти обвинения.