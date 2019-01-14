Белорусская антиядерная кампания призывает отложить пуск БелАЭС 2 14.01.2019, 18:52

1,134

Фото: dpa

Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением.

Белорусская антиядерная кампания призывает отложить пуск Островецкой АЭС пока приемлемые решения по обращению с отработавшим топливом не будут найдены.

Об этом Charter97.org сообщили в БАЯК.

“Сегодня, в Островце, на общественных слушаниях по Стратегической экологической оценке (СЭО) проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС было продемонстрировано, что Беларусь не готова к загрузке топлива в первый энергблок Островецкой АЭС ввиду отсутствия необходимых решений и средств для безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом. СЭО проведена ненадлежащим образом и требует существенной доработки.

Ни в Докладе по СЭО, ни на собрании с общественностью, разработчики документа и эксплуатирующая организация не смогли дать ответы на базовые вопросы, которых требует законодаетльство по СЭО, включая информацию о стоимости переработки отходов в России и стоимости хранения радиоактивных отходов в Беларуси.

В документе не содержится ключевой информации об оценках экологических рисков, включая проектные и запропктные аварии, нет оценки нулевого варианта, как и отсутствуют многие другие необходимые компоненты. На слушаниях также не было получено ответа на ряд вопросов, включая вопрос о том, почему информация отсутствует.

Доклад по СЭО и слушания по нему выявили еще более тревожную ситуацию - на сегодняшний день на Островецкой АЭС даже в проекте нет площадки сухого хранилища ОЯТ, а разработчики всерьез обсуждают отправку в Россию ОЯТ прямо из бассейнов его выдержки, при том, что по их же данным, существующие российские хранилища переполнены, а завод по переработке ОЯТ Белорусской АЭС, возможно только появится в проекте в 2040-50-е годы. На сегодняшний день нет и дополнительного соглашения с Россией о переработке ОЯТ Белорусской АЭС.

В тексте Доклада по СЭО, в частности, говорится: “разработка проекта Стратегии осуществляется при наличии значительных технических, экономических и иных неопределенностей, связанных с выбором оптимальных решений по технологическим аспектам реализации системы обращения с ОЯТ Белорусской АЭС”.

Мы хотели бы напомнить о важности наличия надежных решений перед запуском атомной электростанции. А именно - решений по краткосрочному, промежуточному хранению ОЯТ и долгосрочному высокоактивных отходов (ВАО). Ведь, как показывает история, именно ОЯТ и ВАО могут служить источниками радиационных аварий с серьезными последствиями для природы и человека. Кроме того, проблема обращения с ОЯТ атомных электростанций остается нерешенной нигде в мире, наивно полагать, что Беларуси удастся это сделать в ближайшие десятителия.

Мы предлагаем отложить пуск Островецкой АЭС до того момента, пока экономически приемлемые, технически надежные, экологически безопасные и проверенные решения не будут найдены и убедительно продемонстрированы”-, говорится в заявлении БАЯК.

“Стратегическая экологическая оценка (СЭО) проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС проведена ненадлежащим образом и требует существенной доработки. Варианты обращения с ОЯТ, предлагаемые в Докладе по СЭО, не подкреплены реальными законодательными, экономически обоснованными техническими и практическими решениями.

В Докладе по СЭО отсутствует ключевая информация, необходимая для принятия решений и прозрачности процесса обращения с ОЯТ Белорусской АЭС. Стратегия недостаточно детализирована, и это создает устойчивое впечатление об отсутствии решений, технических и экономических возможностей для безопасного обращения с ОЯТ вообще. И это подтверждается в тексте Доклада по СЭО, в частности, там говорится: “разработка проекта Стратегии осуществляется при наличии значительных технических, экономических и иных неопределенностей, связанных с выбором оптимальных решений по технологическим аспектам реализации системы обращения с ОЯТ Белорусской АЭС”, а в разделе “Информация о текущем статусе эксплуатации и создании инфраструктуры, необходимой для реализации стратегий обращения с ОЯТ Белорусской АЭС” говорится о том, что ни один из вариантов не обеспечен решениями на 100%, однако при ближайшем рассмотрении, оказывается, что и наполовину.

Не продемонстрированы основания, включая законодательные, экономические, технические и практические, для предлагаемых в Докладе по СЭО вариантов обращения с ОЯТ. Соглашение по переработке Россией ОЯТ Белорусской АЭС не подписано, и не известно, будет ли подписано в ближайшее время; мощностей по переработке и хранению ОЯТ Белорусской АЭС в России нет еще даже в проекте, и не известно, когда они будут построены, если будут построены вообще. Не дана экономическая оценка предлагаемых вариантов, как этого требует законодательство.

Мы хотели бы напомнить о важности наличия надежных решений перед запуском атомной электростанции. А именно - решений по краткосрочному, промежуточному хранению ОЯТ и долгосрочному высокоактивных отходов (ВАО). Ведь, как показывает история, именно ОЯТ и ВАО могут служить источниками радиационных аварий с серьезными последствиями для природы и человека.

Доклад по СЭО приводит к неадекватному выводу о приемлемости необоснованных и опасных для окружающей среды и человека решений

Стоит отметить, что среди всех вариантов обращения с ОЯТ Беларусь рассматривает наихудшие, считая так называемую переработку приемлемым экономическим решением. Украина, находившаяся в схожих условиях, была вынуждена построить сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) и прийти к решению об отказе от российских услуг по переработке, именно из-за экономического фактора. США, обладающие большей частью реакторов мира, именно по экономическим соображениям не перерабатывают отходы.

В условиях отсутствия решения проблемы ОЯТ Доклад по СЭО безосновательно считает невозможным нулевой вариант, то есть отказ от производства ОЯТ.

Напомним, ОЯТ атомных электростанций является наиболее опасным побочным результатом человеческой деятельности, создающим долговременную проблему планетарного масштаба. Человечеству так и не удалось найти решения проблемы утилизации ОЯТ и Доклад по СЭО это признает. В то же время, в условиях отсутствия решений и оснований для безопасного обращения с отходами Белорусской АЭС, Доклад по СЭО считает невозможным отказ от деятельности по производству радиоактивных отходов, сохраняющих свою опасность до миллиона лет, и по этой причине не рассматривает нулевой вариант. Основания для подобного заявления не сформулированы и, в принципе, не ясны, особенно в свете того, что многие страны мира, среди которых промышленно развитые и развивающиеся, без особого ущерба для своих экономик отказываются от подобной деятельности, консервируя свои атомные проекты. Таким образом, Беларусь, не имея должных решений проблемы ОЯТ Белорусской АЭС, необходимой научно-технической базы и экономической составляющей пытается возложить на многие поколения жителей решение проблемы, с которой не справились страны с передовыми экономиками и развитым сектором атомной энергетики в прошлом.

Мы настаиваем на «нулевом варианте» - то есть отказе от производства ОЯТ на Белорусской АЭС до тех пор, пока не будет разработана и одобрена реалистичная, экономически и экологически обоснованная и приемлемая Стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом. Пока не будет решения безопасного для человека и окружающей среды обращения с ОЯТ: четкого и развернутого, а главное, доказательно продемонстрированного на убедительном практическом уровне”.