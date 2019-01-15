Сеанс политического психоанализа Евгений Ихлов

15.01.2019, 9:40

Москва старательно подпитывает конфликт на Балканах.

История с переименованием бывшей югославской Союзной Республики Македония воспринимается как тот самый фарс после трагедии.

Для начала отметим, что она не имеет никакого отношения к знаменитому царству и территориально является его западной третью. Более того, ее население - это потомки славянских завоевателей, занявшую эту область, когда она обезлюдела после ужаснейшей "Юстиниановой чумы" и от набегов этих самых завоевателей, а также аваров в 6 веке.

Уже славянская Македония была причиной нескольких предельно ожесточенных болгаро-сербских войн, поскольку болгары считали македонцев несправедливо отторгнутым западно-болгарским субэтносом.

Греция надолго затормозила интеграцию провозгласившей свой суверенитет после распада Социалистической Югославии в начале 90-х Македонии, требуя отказа от этого названия под чудовищно нелепым предлогом, что поскольку на севере Греции также есть провинция Македония, то таким образом (нищая крошечная, со значительным албанским меньшинством) Македония может претендовать на греческие земли.

Наконец, после 27 лет переговоров достигается самый простой компромисс - название "Северная Македония". Эллины же пусть гордятся своей "Южной". Ни болгары, ни сербы больше в этой сваре не участвуют.

И дальше. Москва, в ее неизбывной многолетней гибридной войне с Евросоюзом и НАТО старательно подпитывает греческих и македонских политиков, выступающих против компромисса.

Непонятно только, как такая комическая ригидность вместо издевательского смеха вызывает настоящие политические баталии.

Македонцев еще как-то можно понять: почему мы должны менять название родины в угоду помешанным панэллинистам?

Но македонцы - люди нормальные, понимают, что место в программах ЕС и НАТО стоит такой уступки, а вечные банкроты греки "опасные и могут укусить", с ними надо быть вежливыми и говорить с успокоительными интонациями.

Но вот понять греков? Ведь формально одержана еще одна победа в их балканской игре в бирюльки - соседи прогнулись перед их шантажом.

Но греческие националисты ломают коалицию - само слово "Македония" не должна быть признана на глобусе Балкан иначе, нежели в пределах Элладской державы.

Однако это не сумасшествие и не наигранная "блатная истерика", это - затрагивает тысячи протестующих за живое. Как бились после отмены записи в греческом паспорте "православный" - миллион же демонстрантов вышел.

Дело в том, что появление государства с наименованием Македония (с любым прилагательным - Северная, Крайняя, Новая, Вторая) лишает Грецию символического притязания на наследие империи Александра Филипповича.

Восстанавливается историческая оптика: Эллада - это первая из завоеванных македонцами стран, а Малая Азия, Сирия, Египет, Вавилония, Персия - следующие их приобретения.

Из-под Афин вытаскивают славу Искандера Зулькарнайна. Оставляя в утешение философию и филологию...

Это как если бы Украина переименовалась в Киевскую Русь. И сразу становится ясно, что это Московские земли - производная от Руси Изначальной, а не Украина - "окраина Великой России". Как такое перенести?

Одного намека в октябрьском решении Синода Нового Рима об украинской автокефалии о том, что с точки зрения церковной истории Русская церковь - это только филиал Киевской митрополии, хватило для неслыханного разгула чувств.

Евгений Ихлов