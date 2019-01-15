Пилот полез в самолет через окно и стал звездой Сети 15.01.2019, 17:28

иллюстрационное фото

Видео вызвало споры в Сети.

В аэропорту Хитроу в Лондоне пилот залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появилось на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Об этом сообщает The Sun (перевод — korrespondent.net).

На кадрах видно, как мужчина в форме пилота пытается залезть в кабину через окно самолета. Он перекинул одну ногу, но залезть полностью ему не удалось.

Видео вызвало у пользователей сети неоднозначную реакцию. Одних оно рассмешило, другие интересовались, есть ли у самолета ключи, которые пилот мог забыть.

Один из пользователей написал, что так делают, только когда основная дверь заперта и пилот не может вспомнить код.