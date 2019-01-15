Фотофакт: Брестские активисты принесли в офис компании «АйПауэр» съедобный «аккумулятор» 3 15.01.2019, 18:08

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«Аккумулятор» украсили гвоздиками.

Так жители Бреста и Брестского района поздравили руководство аккумуляторной компании с 11-летней годовщиной получения сертификата на оборудование, пишет «Брестская газета».

«10 января 2019 года исполнилось ровно 11 лет с окончания испытания китайского оборудования: линии по миксированию пасты, которая будет установлена на заводе по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр» под Брестом. В честь этого активисты заказали торт в виде аккумулятора», – рассказал 15 января один из активистов Дмитрий Бекалюк.

Сладкий «аккумулятор» украшен гвоздиками, двумя свечами «единичками» и съедобным «сертификатом».

Кроме торта, активисты принесли поздравительное письмо и на словах поздравили сотрудников администрации аккумуляторного завода.

Напомним, 5 января 2018 года у стройплощадки аккумуляторного завода впервые собрались несколько десятков жителей Бреста и района, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы, касающиеся появления данного производства. Больше всего людей возмутило то, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду завода провели формально.

Заверения чиновников и представителей завода, что предприятие абсолютно безопасно и не причинит вреда людям и окружающей среде, не убедили местных жителей, собравшихся у стройки. Они заявили, что сбор подписей против завода, уже начатый в районе, будет вестись и в областном центре.

За 2018 год в Бресте и районе произошли десятки событий, связанных с борьбой с заводом.