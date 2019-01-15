Бастовавшим работникам предприятия выплатили зарплаты за прошлый год 2 15.01.2019, 18:42

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Чтобы добиться выплаты заработанного, работники устроили забастовку на столичном предприятии.

Работникам частного столичного предприятия по производству дверей, которые в ноябре прошлого года обратились в редакцию tut.by из-за задержек в выплате зарплаты, выплатили деньги. Эту информацию подтвердили работники и представители предприятия.

Напомним, в середине ноября 2018 года работники компании «ВКТ Констракшн» рассказали, что им не выплатили зарплату за сентябрь и октябрь. По контракту зарплату им должны платить 10-го числа каждого месяца.

— Директор сказал, чтобы мы на контракт не смотрели, он будет нам платить 25-го числа. Но 25 октября уже давно прошло, не говоря уже про сентябрь, а денег нет, — рассказывал один из работников.

Чтобы добиться выплаты заработанного, работники устроили забастовку — цеха деревообработки и металлообработки стояли несколько дней.

Сейчас работники говорят, что руководство уже с ними полностью рассчиталось за прошлый год.

— Я, правда, со 2 января там не работаю, уволился, — говорит парень, который рассказал нам о забастовке на предприятии в прошлом году. — Нас действительно перед Новым годом рассчитали за октябрь и ноябрь прошлого года. А вот за декабрь зарплату еще не выдали. Но есть вероятность, что скоро отдадут и декабрьскую.

— За декабрь зарплату мы не получали, но нам обычно 25-го числа платят, — рассказал еще один работник предприятия. — А долг за октябрь и ноябрь нам перед праздниками отдали. Увольняться пока не собираюсь. Но если возникнет подобная ситуация, что будут задерживать выплаты на несколько месяцев, найду место с более стабильной зарплатой.

Представители компании сказали, что закрыли все долги по зарплатам за прошлый год еще перед праздниками.

— У нашей компании наладилось положение, мы рассчитались со всеми долгами по заработной плате и даже со многими долгами перед поставщиками, — рассказывает руководитель отдела маркетинга компании «ВКТ Констракшн» Екатерина Шабайло. —Появились новые заказчики, для которых мы сейчас выполняем заказы, со старыми по-прежнему сотрудничаем. У нас есть заказчики и в Беларуси, России, Казахстане, Украине.

На предприятии говорят, что пока предпосылок для дальнейших задержек зарплаты нет.

Прокомментировали в компании и то, что одного из уволившихся работников еще не рассчитали.

— Возможно такое, хотя в бухгалтерии говорят, что перед теми, кто ушел, долгов у нас не осталось. Мы просто за декабрь еще в принципе зарплату не получали, — сказала Екатерина Шабайло. — Кстати, несмотря на все трудности, что у нас были, средняя зарплата за год в нашей компании гораздо выше, чем на подобных производствах. К примеру, у рабочих она больше 1,2 тысячи рублей, у них сдельно-премиальная оплата труда.

Однако в компании отметили, что, несмотря на достаточно высокие зарплаты, кадрами производство полностью не укомплектовано.

— Небольшая нехватка кадров, конечно, есть, это естественно. Но мы этот вопрос решаем, — сказали в компании.