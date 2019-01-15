Мозги, утекающие от Путина 5 Игорь Яковенко, «Детали»

15.01.2019, 19:43

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Фото: Maxim Shemetov, Reuters

Россия стала «не местом для науки».

Среди 12 национальных проектов, обозначенных Путиным в майском указе 2018 года, один из самых забавных касается науки. Там поставлена цель до 2024 года обеспечить место России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные разработки в приоритетных областях. А еще Путин велел "обеспечить привлекательность работы в России для российских и зарубежных ведущих ученых".

В таких желаниях главы государства добиться для подведомственной территории подобных результатов не было бы ничего странного и смешного. Анекдотом все это становится из-за политики Путина, благодаря которой Россия превратилась в "не место для науки". Это как если некто захотел стать олимпийским чемпионом по бегу и для реализации этой цели совершенно перестал двигаться, зато целыми днями валялся бы на диване и пил водку, закусывая тяжелыми наркотиками.

Реалии таковы. Половина российских ученых хотят эмигрировать из России, — эти данные получены исследователями компании The Boston Consulting Group, которые опросили 24 тысячи представителей академических кругов. Причем, среди респондентов в возрасте до 30 лет желающих уехать сегодня 64 процента. В глобальном рейтинге конкурентоспособности человеческого капитала Global Talant Competitiveness Index Россия занимает лишь 107-е место из 118.

Мозги стали утекать из России не сегодня и не вчера. В годы советской власти шариковы и швондеры еще и подталкивали в спины профессоров преображенских, набивая ими "философские пароходы". В 90-е мозги хлынули рекой, за четверть века эмигрировали по одним данным 800 тысяч ученых, по другим данным 200 тысяч (большой разброс связан с разными трактовками понятий "ученый" и "эмиграция"). В нулевые поток немного уменьшился, в середине десятых вновь резко увеличился. По словам главного ученого секретаря РАН Николая Долгушкина, в 2016 году эмигрировали 44 тысячи российских ученых, что более чем в два раза больше, чем в 2013 году, когда эмигрировали всего 20 тысяч. Что же такое произошло в 2014 году, отчего мозги всполошились и стали стремительно утекать. Не помните, что именно?

Утечка мозгов явление не новое. И довольно часто в истории человечества мозги утекали не столько куда-то, сколько от кого-то, от конкретной исторической персоны. Греческие мыслители стали бежать из Римской империи от языческих погромов, когда государственной религией Рима стало христианство. А наиболее бурное утекание греческих мозгов произошло после 529 года, когда император Юстиниан закрыл Академию в Афинах, основанную Платоном девятьюстами годами раньше. Эту утечку мозгов можно назвать именем Юстиниана. Именем "Короля-Солнца" Людовика 14-го следует назвать утечку гугенотских мозгов из Франции, когда из-за религиозной нетерпимости из этой страны вынуждены были уехать 200 тысяч гугенотов, в числе которых было немало образованных людей. Утечка еврейских мозгов из Третьего рейха – несомненная "заслуга" лично Гитлера.

Сегодняшняя утечка мозгов из России тоже носит именной, персональный характер. Мозги бегут от вполне конкретного человека, которого зовут Владимир Путин.

Россия стала "не местом для науки" после оккупации Крыма, когда были разорваны связи с Западом.

Россия стала "не местом для науки" после реформы РАН, когда над академическими институтами поставили чиновников ФАНО, которые, не смысля в науке ни уха, ни рыла, стали руководить учеными.

Россия стала "не местом для науки" после решительного поворота путинской России к мракобесию. Когда премию за лучший просветительский фильм вручают создателю кино о плоской земле, космическими разработками руководит утопитель таксы Рогозин, культурой командует лже-историк Мединский, образованием рулит страдающая тяжелой формой православия головного мозга Васильева, а ректор МГУ Садовничий предлагает школьникам изучать церковнославянский язык.

Когда эмигрировавший из России физик Андрей Гейм в 2010 году вместе с другим российским ученым-эмигрантом Новоселовым получил Нобелевскую премию по физике, какой-то начальник из фонда "Сколково" заявил о намерении пригласить Нобелевских лауреатов к себе на службу. Андрей Константинович тогда откликнулся: "Там у вас люди что – с ума посходили совсем? Считают, что если они кому-нибудь отсыпят мешок золота, то можно всех приглашать?".

Путин и его ближайшее окружение убеждены, что миром правят деньги и насилие. Пока такой человек у власти в России, мозги из этой страны будут утекать, и чем дольше он будет у власти, тем меньше мозгов останется у России.

Игорь Яковенко, «Детали»