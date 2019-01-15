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Reuters: Конгресс Венесуэлы официально объявит Мадуро узурпатором

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  • 15.01.2019, 21:10
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Николас Мадуро
Фото: Reuters

Все его действия на посту президента страны будут признаны нелегитимными.

Конгресс Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, рассматривает возможности заморозки счетов правительства президента Николаса Мадуро в иностранных банках, сообщает Reuters.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства проекту документа, оппозиционный Конгресс намерен потребовать от десятков иностранных правительств заморозить банковские счета, связанные с правительством Мадуро.

В другом документе, которым также располагает агентство, указано, что Конгресс официально объявит Мадуро узурпатором, а все его действия на посту президента страны - нелегитимными.

Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, объявила вторую каденцию Николаса Мадуро нелегитимной.

США заявили, что не признают инаугурацию Николаса Мадуро и продолжат усиливать давление на власти Венесуэлы.


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