Гомельских пенсионеров обокрали во время «бесплатного массажа» 6 15.01.2019, 21:17

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Лжемедработники украли почти 20 тысяч долларов.

В Гомельской и Могилёвской областях активизировались злоумышленники, которые на различных основаниях заходили в дома людей пожилого возраста. 10 января две женщины под видом медицинских работниц попали в квартиру к семейной паре (супругам по 80 лет) и украли 1,4 тысячи долларов. Одна лжемедработница отвлекала внимание мужчины разговорами, а вторая делала якобы бесплатный массаж его незрячей жене в соседней комнате. Оттуда и исчезли деньги.

14 января в Глусский РОВД обратилась деревенская жительница, у которой пропали 17,6 тысяч долларов. Эти деньги она копила на жильё детям. В тот день в деревню пришли несколько женщин, которые ходили по домам и попадали туда по разным поводам. Заявительница рассказала, что одна из гостей стояла на улице, вторая отвлекала её внимание разговорами, а третья ходила по дому. Затем хозяйка отошла, когда её попросили принести воды. Потом она обнаружила исчезновение денег.

В Минске и Минском районе в конце 2018 г. зарегистрировали 5 заявлений о проникновении неизвестных лиц в квартиры граждан пожилого возраста — гости представлялись работниками "Мингаза". После таких визитов исчезали денежные сбережения. Сотрудники уголовного розыска обнаружили, что к преступлению причастны граждане России, которые периодически приезжают сюда из Рязанской области. Двоих мужчин поймали с поличным 8 декабря после кражи в Колодищах. Выявлено, что они могли совершить семь таких преступлений в столице, Минском районе и в Витебске, сообщает пресс-служба МВД.