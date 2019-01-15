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Минское «Динамо» в овертайме уступило «Витязю»

  • 15.01.2019, 22:02

Минчане проиграли со счетом 2:3.

Столичное "Динамо" не смогло обыграть на домашней арене "Витязь" в рамках очередного тура регулярного чемпионата КХЛ — поражение в овертайме 2:3, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — ВИТЯЗЬ — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Блум, С.Костицын — Терещенко (к) – А.Костицын; Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен; Евенко — Готовец, Когалев — Ковыршин — Гаврус; Китаров — Волков — Литвинов; Знахаренко, Дроздов.

ВИТЯЗЬ: Ортио; Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Семин; Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич; Головков — Шинкевич, Кокарев (к) — Швец-Роговой — Столяров; Выглазов — Чернов — Комаров; Кожемякин, Гончаров.

ШАЙБЫ: 0:1 — Никулин (Макеев, 18.36). 1:1 — Пулккинен (Хауден, 27.37). 2:1 — Литвинов (А.Костицын, Лисовец, 29.51). 2:2 — Швец-Роговой (Столяров, 33.07). 2:3 — Стасенко (64.00).


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