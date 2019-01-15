CNN: Трамп может признать лидера оппозиции Венесуэлы президентом 15.01.2019, 22:51

Дональд Трамп

Ранее парламент Венесуэлы признал диктатора Мадуро узурпатором.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, находящегося в оппозиции к диктатору Николасу Мадуро, легитимным главой государства, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, Белый дом также раздумывает о введении жесткого пакета санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, которые включают эмбарго на венесуэльскую нефть.

В Совете национальной безопасности США отказались подтвердить, что Трамп рассматривает этот шаг, но заявили, что Вашингтон "выразил свою поддержку Хуану Гуайдо, который как президент демократически избранной Национальной ассамблеи смело заявил о своих конституционных полномочиях".

Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, объявила вторую каденцию Николаса Мадуро нелегитимной.

США заявили, что не признают инаугурацию Николаса Мадуро и продолжат усиливать давление на власти Венесуэлы.

Хуан Гуайдо заявил, что готов принять президентство.