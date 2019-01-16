«Сосульки висят в квартире!» 16.01.2019, 11:08

иллюстрационное фото

Жители борисовской многоэтажки возмущены ляпами строителей.

В конце 2018 года на улице Серебренникова, 41А, в Борисове ввели в эксплуатацию новый дом. Однако законных владельцев не радуют долгожданные «квадраты». О проблеме возмущенные жители рассказали первому заместителю председателя Миноблисполкома Игорю Макару во время прямой линии, пишет mlyn.by.

— Окна «плывут-текут», пошла сырость, дети играют с сосульками, не выходя на улицу! — в сердцах констатировала Анна Валерьевна. — Обращались в строительный трест №21, который возводил этот дом, в районное УКС. Нам ответили, что, мол, квартиру приняли — теперь это ваши проблемы. Вчера вызывала платного мастера по ремонту окон, который сказал, что проемы не запенены, нет фурнитуры. Кредит за эту квартиру нужно выплачивать 40 лет. Я многодетная мать. Что мне делать?

С похожей жалобой обратилась и другой новосел злополучной многоэтажки:

— У нас на оконных откосах — плесень, чернота. Как заселились, переболели за две недели всей семьей. В жилом помещении сыро. Специалисты говорят, что нужно менять окно, — сетовала на дискомфорт Оксана Николаевна.

Игорь Макар связался с председателем Борисовского райисполкома Геннадием Денгалевым, который пояснил:

— Это обращение требует детального изучения с выездом на место. В понедельник с утра к заявительницам прибудут специалисты из управления капитального строительства райисполкома. Если факты подтвердятся, за такие недочеты строительная организация и надзорные службы, безусловно, понесут наказание в соответствии с законом. Дольщики не должны оплачивать брак, испытывать такие неудобства.