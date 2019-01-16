ГАИ - белорусам: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок 1 16.01.2019, 22:19

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В Беларуси на четверг объявлен оранжевый уровень опасности.

Charter97.org сообщал, что в четверг, 17 января, в Беларуси будет неблагоприятная погода с сильным ветром и мокрым снегом. Надвигающимся «штормом» обеспокоены многие службы.

Так в ГАИ просят автолюбителей воздержаться в ближайшие сутки от поездок и, тем более, не оставлять свои авто вблизи деревьев, передает БелТА.

Не стоит оставлять машины рядом с рекламными билбордами, неукрепленными и шаткими конструкциями. Находясь за рулем в этот день быть крайне внимательными, соблюдая дистанцию и скоростные режимы, особенно при маневрах.

– Боковой ветер может помешать управлению авто, а на заснеженной дороге это может привести к непредсказуемым последствиям и ДТП, – объяснил Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Минского областного исполкома.

Шквалистый ветер способен не только повалить дерево на проезжую часть, но «принести» ограждения, обломки веток и других конструкций. Пешеходам тоже лучше всего в этот день находится как можно дальше от края проезжей части.