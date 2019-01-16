Из-за сильного ветра на четверг объявлен оранжевый уровень опасности 16.01.2019, 17:22

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Завтра будет до +4°С.

На четверг, 17 января, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили tut.by в Белгидромет Минприроды.

Утром и днем 17 января на значительной части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в конце недели. В четверг будет облачно, временами осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от 0…−2°С по юго-западу до −10…12°С по северо-востоку страны, максимальная температура днем составит −2…+4°С.

18 января, в пятницу, ожидается оттепель, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3°С. А в выходные дни осадков станет меньше и подморозит.