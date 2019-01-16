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Беларусь попала в двадцатку стран с самыми красивыми женщинами

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  • 16.01.2019, 23:26
Фото: 015.by

Рейтинг был составлен по итогам международных конкурсов красоты.

Рейтинг был составлен по итогам международных конкурсов красоты («Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и т. д.).

Его возглавляет Венесуэла, далее следуют Филиппины, Мексика, Южная Африка, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и США.

Беларусь — на 18-м месте. В том числе благодаря и Марии Василевич, «Мисс Беларусь — 2018», которая стала «Мисс мира Европа — 2018», передает «Еврорадио».

Среди стран-соседей Беларуси в первую двадцатку попала только Польша, которая заняла 14-е место.


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