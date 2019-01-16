Беларусь попала в двадцатку стран с самыми красивыми женщинами

Беларусь попала в двадцатку стран с самыми красивыми женщинами2
- 16.01.2019, 23:26
Рейтинг был составлен по итогам международных конкурсов красоты.
Рейтинг был составлен по итогам международных конкурсов красоты («Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и т. д.).
Его возглавляет Венесуэла, далее следуют Филиппины, Мексика, Южная Африка, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и США.
Беларусь — на 18-м месте. В том числе благодаря и Марии Василевич, «Мисс Беларусь — 2018», которая стала «Мисс мира Европа — 2018», передает «Еврорадио».
Среди стран-соседей Беларуси в первую двадцатку попала только Польша, которая заняла 14-е место.