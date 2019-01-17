Лукашенко положил глаз на зимбабвийские алмазы и золото? 2 17.01.2019, 11:29

Планы диктатора под угрозой срыва.

Диктатор примет у себя президента по прозвищу «крокодил», хотя в африканской стране бушуют массовые беспорядки. Чего добивается Лукашенко?

17 января в Минске руководитель Беларуси проведет переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Пока для широкой публики страны объединяет в основном то, что в опубликованном журналом The Economist «Индексе демократии 2018» они находятся в последней группе на соседних местах.

Udf.by рассказывает, почему руководители двух стран решили перейти к активному сотрудничеству.

На что рассчитывает Лукашенко?

В последний год сообщалось, что Беларусь будет поставлять в Зимбабве различную технику и оборудование, помогать строить дороги, развивать инфраструктуру, промышленность и энергетику. Осенью прошлого года было объявлено о подписании контрактов почти на 60 миллионов долларов.

На самом деле это мало что значит. Проблема в том, что Зимбабве давно переживает кризис и нехватку иностранной валюты. Иными словами, стране почти нечем расплачиваться за импорт.

Президент Зимбабве прилетел в Минск из Москвы, накануне визита в Россию Мнангагвой заявил:

«У нас недостаточно финансовой мощи, чтобы покупать, что мы хотим. Так что сейчас нам нужно, чтобы Российская Федерация помогла росту нашей экономики, чтобы у нас были средства покупать, что мы хотим, у России».

Можно допустить, что Россия действительно может помочь Зимбабве кредитами, но у Беларуси такой возможности вроде бы нет. Однако в прошлом году «завхоз» администрации Лукашенко Виктор Шейман дважды посетил африканскую страну, и из некоторых его высказываний можно понять, на что на самом деле рассчитывают белорусские власти.

Шейман заявлял, что страны решили создать совместное предприятие по горной добыче, а также разрабатывать некое месторождение. При этом известно, что в Зимбабве добывают алмазы, золото и нефть. В одном из официальных сообщений указывалось, что Беларусь сотрудничает с африканской страной в золотодобывающей промышленности.

В нашей стране также есть предприятие «Кристалл», занимающееся огранкой и производством искусственных алмазов из поставляемого сырья.

Почему надежда белорусских властей разбогатеть усилилась?

На днях во время визита в Москву президент Зимбабве пригласил вернуться в страну российскую алмазодывающую компанию «Алроса». Несколько лет назад там была проведена реформа по консолидации алмазодобывающей промышленности и создании единой госкомпании, однако после этого финансовые результаты значительно ухудшились.

Как знать, может вслед за россиянами в Зимбабве пригласят на месторождения и белорусов?

Почему все может сорваться?

После бескровного переворота осенью 2017 года, когда диктатора Роберта Мугабе сменил 76-летний Эммерсон Мнангагве по прозвищу «крокодил», страна переживает период нестабильности.

Летом прошлого года во время президентской кампании на Мнангагве было совершено покушение. Когда он выступал с речью на митинге, прогремел взрыв, в результате которого несколько человек впоследствии скончались.

Визит президента Зимбабве в Беларусь проходит на фоне кровопролитных стычек в стране из-за роста цен на бензин, который подорожал вдвое. Местные жители перекрывают дороги с помощью баррикад из горящих покрышек, уже арестованы сотни человек, есть убитые.

Отъезд президента многих возмутил в Зимбабве, там считают, что ему сейчас следовало бы заняться разрешением кризисной ситуации.

Помешать осуществлению договоренностей с Минском может не только экономический кризис и изменение внутриполитической ситуации в стране. Зимбабве остается очень коррумпированной страной, что сулит проблемы на разных уровнях и во время всех этапов работы белорусов в Африке.